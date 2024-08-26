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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar hayatını kaybetti

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, 51 yaşında hayatını kaybetti. Uçar'ın ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı.

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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, 51 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Bekir Yunus Uçar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 26 Ağustos Pazartesi günü (Bugün) Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir. Camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.