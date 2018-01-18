Türkiye’nin EURO 2024 adaylığı için logo tanıtılacak

18 Ocak 2018

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı, yarın İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Türkiye'nin adaylık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü EURO 2024 için hazırlanan logo ve sloganın, Riva'da bulanan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantıda tanıtılacağı bildirildi.

Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da yer alacağı ifade edildi.

Kaynak: AA