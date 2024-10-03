UEFA AVRUPA LİGİ: Galatasaray - RFS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçında Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşıyor. Süper Lig'de Kasımpaşa beraberliği ile ilk puan kaybını yaşayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da moral bulmayı hedefliyor. Peki Galatasaray - RFS maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanalda? Galatasaray - RFS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair Galatasaray'ın muhtemel 11'inin de yer aldığı detaylar ve ayrıntılar...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde Letonya'nın Rigas FS (RFS) takımı ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Süper Lig'deki Kasımpaşa beraberliği ile ligdeki ilk puan kaybını yaşayan sarı-kırmızılılar, Avrupa’da moral bulmayı ve yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.
Galatasaray - RFS maçı hangi hakem yönetecek?
Mücadele, Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.45’te başlayacak. Mücadeleyi Slovak hakem Filip Glova yönetecek.
Galatasaray'da hangi oyuncular eksik?
Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda gördüğü kırmızı kart nedeniyle RFS karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, Hakim Ziyech sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Victor Osimhen de sakatlığı nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.
Galatasaray'un muhtemel 11'i
Galatasaray: Günay; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Sara; Barış, Mertens, Yunus; Icardi
Galatasaray - RFS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray - RFS maçı, 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.