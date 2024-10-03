UEFA AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe - Twente maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?
UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini almak isteyen Fenerbahçe, Twente deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa’daki ilk maçlarında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’yi 2-1 mağlup etti ve Twente karşısında da kazanarak grupta iddialı konumunu sürdürmeyi hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe - Twente maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair Fenerbahçe’nin muhtemel 11’inin de yer aldığı ayrıntılar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak. İlk hafta Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, Twente karşısında da galibiyet arayacak. Ligde üst üste iki galibiyet alan Jose Mourinho’nun öğrencileri, bu maçtan da galip gelerek Avrupa'da 2’de 2 yapmayı hedefliyor.
Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta?
Karşılaşma, 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Twente'nin sahası Grolsch Veste Stadyumu’nda oynanacak.
Fenerbahçe - Twente maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Twente maçı Türkiye’de futbolseverler için TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'de hangi oyuncular eksik?
Bright Osayi-Samuel kırmızı kart cezası, Çağlar Söyüncü ise sakatlığı nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek. Ancak sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Szymanski ve Maximin gibi yıldızların sahada olması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Fenerbahçe: Livakoviç, Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Tadic, En Nesyri
Twente, Avrupa Ligi’nde ilk maçında Manchester United ile berabere kalmıştı. Fenerbahçe ise Hollanda ekibiyle beşinci kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler daha önceki dört karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başardı.