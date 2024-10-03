UEFA AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe - Twente maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak. İlk hafta Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, Twente karşısında da galibiyet arayacak. Ligde üst üste iki galibiyet alan Jose Mourinho’nun öğrencileri, bu maçtan da galip gelerek Avrupa'da 2’de 2 yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta?

Karşılaşma, 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Twente'nin sahası Grolsch Veste Stadyumu’nda oynanacak.

Fenerbahçe - Twente maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Twente maçı Türkiye’de futbolseverler için TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'de hangi oyuncular eksik?

Bright Osayi-Samuel kırmızı kart cezası, Çağlar Söyüncü ise sakatlığı nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek. Ancak sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Szymanski ve Maximin gibi yıldızların sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe: Livakoviç, Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Tadic, En Nesyri

Twente, Avrupa Ligi’nde ilk maçında Manchester United ile berabere kalmıştı. Fenerbahçe ise Hollanda ekibiyle beşinci kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler daha önceki dört karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başardı.