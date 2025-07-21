UEFA Konferans Ligi: Başakşehir'in eşleşmesi belli oldu: Muhtemel rakip Viking FK veya FC Koper
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in eşleşmesi belli oldu. Başakşehir, 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking FK ile Slovenya temsilcisi FC Koper maçının galibiyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Türk temsilcisi Başakşehir, 2. eleme turunda Bulgaristan'ın Cherno More takımını elemesi halinde, Norveç ekibi Viking FK ile Slovenya temsilcisi FC Koper arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 3. ön eleme turu ilk maçları 7 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 14 Ağustos'ta oynanacak.
Bu turu geçen takımlar, 21-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek play-off turunda mücadele etme hakkı kazanacak.