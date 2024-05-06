UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final için son şans: PSG Dortmund'u, Real ise Münih'i ağırlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak. Peki büyük final öncesi son kez kozların paylaşılacağı Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain ve Real Madrid-Bayern Münih karşılaşmaları saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanş mücadelesinde, turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, yarın deplasmanda 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak.
Borussia Dortmund- Paris Saint-Germain (PSG) maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasındaki 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşı 7 Mayıs 2024 Salı TSİ 22.00'de TV8,5 ve Exxen ekranlarında olacak.
Madrid-Münih eşleşmesinde avantaj taraftar farkıyla ev sahibinin
Organizasyonda 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, 8 Mayıs Çarşamba günü turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.
Real Madrid-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yarı finalin ilk ayağında, Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı. Karşılaşma 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak ve TV8,5 ve Exxen ekranlarında yayınlanacak.