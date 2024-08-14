UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Çekya farkı açmaya başladı
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Kadıköy'de Lille ile 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne veda etti. Dün akşam oynanan maçların sonuçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Geçen hafta gerisine düştüğümüz Çekya farkı açmaya başladı. Geceyi iki galibiyetle tamamlayan Çekya, Türkiye ile farkı 0.65'e çıkardı.
Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile Kadıköy'de uzatmalar sonucu 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Devler Ligi şansını kaybetti. Sarı-lacivertli takım doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalıp ülke puanına 0.1 katkı yaptı. Maç 1-0 sona erip Fenerbahçe penaltılarda elenseydi ülke puanına katkısı 0.2 olacaktı.
Geçen hafta ülke puanı sıralamasında 9. sırayı kaptırdığımız Çekya'da ise Sparta Prag, FCSB'yi 1-1'in rövanşında deplasmanda 3-2 geçip play-off turuna yükseldi, Slavia Prag ise Union SG'yi 3-1'in rövanşında deplasmanda 1-0 yendi ve turu geçip Lille'in rakibi oldu.
Bu sonuçların ardından geceyi iki galibiyetle tamamlayan Çekya, Türkiye ile farkı 0.65'e çıkardı. Türkiye, Perşembe günkü maçların sonucu fark etmeksizin haftayı 10. sırada tamamlayacak.
Ülke puanı sıralamasında son durum söyle:
1- İngiltere: 89.160
2- İtalya: 79.106
3- İspanya: 73.989
4- Almanya: 71.660
5- Fransa: 57.950
6- Hollanda: 54.566
7- Portekiz: 49.516
8- Belçika: 43.200
9- Çekya: 35.750
10- Türkiye: 35.100
11- Norveç: 30.500
12- İsrail: 29.875
13- Avusturya: 29.100
14- Danimarka: 28.700
15- Yunanistan: 28.250