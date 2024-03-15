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UEFA'dan Fenerbahçe'ye üç maç seyircisiz oynama cezası

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'le oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle Avrupa'da üç maç seyircisiz oynama cezası aldı

Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da karşılaşmıştı.

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle sarı-lacivertli kulübe ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Fenerbahçe'ye sonraki 3 deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 80 bin avro para cezası verildi.

Sarı-lacivertli kulübün, taraftarların stadyumda neden olduğu zararın giderilmesi için 30 gün içinde Union Saint-Gilloise ile temasa geçmesi gerektiği belirtildi.