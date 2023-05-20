VakıfBank 6. kez Avrupa şampiyonu oldu

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda yapılan maç, çekişmeli başladı. İyi savunma yapan turuncu-beyazlı takım, Boskovic'in sayılarıyla 6-4'ten 9-6 öne geçti. Rakibinin hatalarının yanı sıra Ogbogu, Zehra, Egonu ve Gabi ile skor üreten sarı-siyahlı takım, kısa sürede toparlanarak 13-13'te rakibini yakaladı. Oldukça çekilmeli geçen setin devam eden bölümünde üstünlük birkaç kez el değiştirdi. VakıfBank, sonunu iyi oynadığı seti 27-25 alarak 1-0 öne geçti. İlk sette, VakıfBank adına Egonu 9, Eczacıbaşı adına ise Boskovic 8 sayı üreterek ön plana çıktı.

İkinci sete turuncu-beyazlılar, 3-0'lık seriyle başladı. 7-4'ten sonra etkili olmaya başlayan sarı-siyahlılar ise 7-7'de rakibini yakaladı. Karşılıklı sayılara sahne olan mücadele, 10-10'dan sonra VakıfBank lehine döndü. 17-12'de farkı 5 sayıya çıkaran sarı-siyahlı takım, iyi savunma ve Egonu tarafından etkili hücumlarıyla farkın kapanmasına izin vermedi. Seti 25-17 alan VakıfBank, skoru 2-0'a getirdi. İkinci seti 12 sayıyla tamamlayan Egonu, skorda başrolü oynadı.

Mücadelenin üçüncü setine iyi başlayan taraf Eczacıbaşı Dynavit oldu. Uzun süre üstünlüğünü koruyan turuncu-beyazlılar, rakibinin geri dönme çabalarını karşılıksız bıraktı ve seti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi. Bu setin de en skoreri olan Egonu'nun (9) performansı yeterli olmadı.

Dördüncü setin başında da çekişme ve mücadele üst seviyede oldu. 12-12'den sonra Egonu ve Gabi ile oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-17, maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Maçın bitişinin ardından sarı-siyahlı oyuncular ve teknik ekip, büyük sevinç yaşadı

TVF Başkanı gurur duyduğunu dile getirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun uluslararası alanda geldiği seviyeyle gurur duyduğunu söyledi.

Başkan Üstündağ, İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İki Türk takımının Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele ettiğini belirten Üstündağ, "İki takımımız, İtalya'da bir Türk gecesi yaşattı. Neticede kupa Türkiye'nin oldu. Bu maçın kaybedeni yok. VakıfBank'ı şampiyonluğu, Eczacıbaşı'nı da verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan başkan Üstündağ, "Cumhuriyetimizin 100. yılında iki Türk takımının finalde karşılaşmasından daha büyük bir mutluluk olamaz. Gururluyum. Ülkem ve Türk sporu adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kulüplerin çok büyük emeği var. Buralara kolay gelinmiyor. Türkiye liglerinin Avrupa'nın en iyisi olduğunu söylüyoruz. Bugün burada bunu gördük." diye konuştu.

Mehmet Akif Üstündağ, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde de iki Polonya takımının finalde mücadele ettiğini anımsatarak, "İtalya, lig olarak rekabet ettiğimiz bir ülke. Kulüpler anlamında bu sezon, İtalya için çok kötü geçti. İtalya, Süper Final'in ev sahipliğini üstlendi. Takımlarına çok güveniyordu ama hem kadınlarda hem de erkeklerde finale takımı kalamadı. Bu sezon İtalya'dan bir adım daha önde olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TVF Başkanı Üstündağ, Türk voleybolunun Cumhuriyetin 100. yılında şahlandığını dile getirdi.

Kulüp sezonunun tamamlandığını ve milli mesainin başladığını vurgulayan Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık lig maratonu bitti. Hem erkek hem de kadın milli takımlarımız toplandı ve çalışıyor. Antalya'da 30 Mayıs-5 Haziran'da Kadınlar Uluslar Ligi maçlarımız oynanacak. Erkeklerde ise 27 Mayıs'ta Avrupa Altın Ligi'nde Danimarka ile karşılaşacağız. Ardından her iki takımımız da Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alacak, olimpiyat elemesi oynayacak. Cumhuriyetin 100. yılında Türk voleybolu şahlandı. Çok güzel şeyler oluyor. Erkekler de tarihimizde ilk kez olimpiyat elemesi oynayacak. İki takımımızla olimpiyata gideceğimizi tahmin ediyorum. Bu da bizim için gurur verici bir şey. Camiam adına gururlanıyorum."

Hayalinin milli takımlardaki 3 büyük organizasyonda şampiyonluk olduğunu belirten Üstündağ, "En büyük hayalim, Avrupa ve dünya şampiyonası ile olimpiyatta madalya almak. Mutlaka bu 3 organizasyonda madalya alabilecek güçteyiz. Bu kapasitemiz var. Bütün paydaşlarımızla büyük bir emek veriyoruz. Kulüplerimiz inanılmaz bir çalışma içinde. Bu hayali yakalayacak durumdayız. Heyecan, hayal ve hedefin olmadığı yerde başarı olmaz. Bir hedef koyduk, hayalimiz ve heyecanımız var. İnşallah bunu da başarırız." diyerek sözlerini tamamladı.

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