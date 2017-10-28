VAR sisteminin çevrim dışı denemesi yapıldı

28 Ekim 2017

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında yapılan maçta, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevrim dışı olarak uygulandı.

Karşılaşmada Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek, VAR sisteminde görev yaptı. Çevrim dışı olarak yapılan denemede yayıncı kuruluşun tüm kamera görüntüleri VAR aracına aktarıldı ve pozisyonlar burada tekrar izlendi.

Müsabaka hakemiyle iletişim kurmadan, VAR kapsamına girecek pozisyonlarla ilgili tespitler anında sesli ve görüntülü olarak sisteme kaydedildi. Müsabakanın ardından söz konusu kayıtlar, Uluslararası Futbol Birliği Kuruluna (IFAB) gönderilecek ve çevrim dışı testin sonuçları IFAB'ın uluslararası sistemine yüklenecek. Her bir testin başarılı olup olmadığına IFAB karar verecek.

Süper Lig'de bu hafta iki maçta daha VAR sistemi çevrim dışı olarak uyulanacak. Ligde yarınki Bursaspor-Antalyaspor maçında Bülent Yıldırım ve Koray Gençerler, 30 Ekim Pazartesi günü Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasında ise Mete Kalkavan ile Alper Ulusoy video yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Kaynak: AA