Veliefendi Hipodromu’nda yarış şöleni başlıyor

Türkiye Jokey Kulübünden alınan bilgiye göre 30 Haziran Pazar günü 98. Gazi Koşusu Kupası’nın sahibini bulacağı ve 93 yarış gününü kapsayan ilkbahar-yaz yarış sezonunun açılışı, 10 koşulu bir programla yapılacak.

Gazi Koşusu adayları Orhan Meker ve Ergin Talay, yarın yapılacak koşuları ile sahneye çıkacak. Orhan Meker adına düzenlenecek koşu saat 16.00’da, Merhum Asli Türkiye Jokey Kulübü Üyesi Ergin Talay’ın anılacağı koşu ise saat 17.00’de başlayacak.

Orhan Meker Koşusu'nda start alacak 13 safkan şu şekilde:

Warrior Lion, Zizka, Perfect Player, Dawn Runner, Dragon Flame, Majestic Endeavour, Arasın Aslanı, Kando, Proteus, Adige Perit, Oppenheimer, Febris ve Neon Noir.

Ergin Talay Koşusu’nda ise; Festival Fever, Al Tan, Blue Sunset, Ice Bear ve Myboytomo isimli 5 safkan yarışacak.