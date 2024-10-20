Victor Osimhen, Ronaldo’nun izinde: Antalyaspor’a attığı rövaşata golü futbol tarihine geçti

Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Süper Lig’de Antalyaspor’a attığı röveşata golüyle futbol tarihine geçti. Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda 3-0 kazandığı maçta, Osimhen’in 2,32 metre yükseklikten buluştuğu topla attığı gol, futbolseverlerin hafızalarına kazındı.

Bu tarihi gol, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid’in Juventus’u 3-0 yendiği maçta Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yüksekten attığı röveşata golüyle birlikte anılmaya başlandı.

Osimhen'in 25 yaşında böyle bir başarıya imza atması, hem Galatasaray taraftarlarını hem de dünya futbol camiasını heyecanlandırdı.