Victor Osimhen, Ronaldo’nun izinde: Antalyaspor’a attığı rövaşata golü futbol tarihine geçti
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Viktor Osimhen’in dün Antalyaspor deplasmanında attığı röveşata golü, unutulmaz futbol anlarından biri olarak dünya futboluna damga vurdu. Osimhen’in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, futbol tarihinde Ronaldo’nun golüne en yakın başarı olarak tarihe geçti.
Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Süper Lig’de Antalyaspor’a attığı röveşata golüyle futbol tarihine geçti. Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda 3-0 kazandığı maçta, Osimhen’in 2,32 metre yükseklikten buluştuğu topla attığı gol, futbolseverlerin hafızalarına kazındı.
Bu tarihi gol, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid’in Juventus’u 3-0 yendiği maçta Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yüksekten attığı röveşata golüyle birlikte anılmaya başlandı.
Osimhen'in 25 yaşında böyle bir başarıya imza atması, hem Galatasaray taraftarlarını hem de dünya futbol camiasını heyecanlandırdı.