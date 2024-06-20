Vural: "400 bin işitme engelliye sporcu olma fırsatı sunacağız"

Temel amaçlarının işitme engelli bireylerin spor aracılığıyla hayata tutunmasını sağlamak olduğunu aktaran Vural, "Bireylerin iş imkanına kavuşması, sosyalleşmesi, iletişimi spor aracılığıyla yapması gibi hedeflerimiz var. Bu manada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan aldığımız rakama göre Türkiye'de 2 milyon 200 işitme engelli var. Bu kişilerin en azından 400 binini spor aracılığıyla rehabilite etmek, hayata kazandırmak gibi hedeflerimiz var" diye konuştu.

Oryantringde ilk Avrupa üçüncülüğü

Kerim Vural, milli sporcuların 6- 11 Haziran'da Letonya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Orayntiring Şampiyonası'na katıldığını hatırlatarak, "Oryantiring tarihinde ilk defa Eylül Şenal kızımız ile Avrupa'da üçüncülük madalyası kazandık. Eylül Şenal kızımız normalde gençlerde yarışması gerekiyorken, büyükler kategorisinde yarışarak Avrupa üçüncüsü oldu. Türk spor tarihi açısından oryantringde ilk defa bir Avrupa üçüncülüğü aldık" dedi.

"21-29 Haziran'da İspanya'dayız"

Bütün uluslararası yarışlara katılacak sporcu altyapılarının olduğunu dile getiren Vural, şöyle devam etti: "Her uluslararası faaliyette ülkemizin bayrağını dalgalandıracak, oraya sporcu götürecek şekilde takımlarımızı hazırlamaya gayret ediyoruz. Kadın basketbolunda yıllardır süregelen ciddi bir hazırlığımız var. İspanya'da 21-29 Haziran'da düzenlenecek 13. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda onlardan derece bekliyoruz. Basketbol branşı öyle kolay netice alınan bir branş değil. Kadın basketbolcularımız biraz daha tecrübeli. Uzun zamandır onların uluslararası faaliyetlerini hiç aksatmadık, onlardan beklentimiz yüksek."