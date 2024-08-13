WTA 1000 Kanada Açık (National Bank Open) kadınlar şampiyonu: Jessica Pegula
Kanada'da düzenlenen ve birbirinden heyecanlı karşılaşmalara ev sahipliği yapan WTA 1000 Kanada Açık (National Bank Open) Teniz Turnuvasında şampiyonlar belli olmaya başladı. Kadınlarda birincilik kupasını kaldıran ise ABD'li tenisçi Jessica Pegula oldu.
Kanada'nın Ontario eyaletinin Toronto kentindeki Sobeys Stadyumu'nda düzenlenen WTA 1000 Kanada Açık (National Bank Open) tenis turnuvası tek kadınlar final karşılaşmasında, rakibi Amanda Anisimova'yı yenerek birinci olan ABD'li tenisçi Jessica Pegula şampiyonluk kupasını kaldırdı. Anisimova, yenildiği an tutamadığı göz yaşlarını, teşekkür konuşmasında da sürdürdü.
Çiftler kupası da ABD'ye gitti
Tunuvada, çiftler final karşılaşmasında rakipleri Yeni Zelandalı Erin Routliffe ve Kanadalı Gabriela Dabrowski'yi yenerek birinci olan ABDli tenisçi Caroline Dolehide (solda) ve Desirae Krawczyk (sağda) kupa töreninde büyük sevinç yaşadı ve sempatik hareketleriyle izleyenlere neşeli anlar yaşattı.