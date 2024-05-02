Yelken yarışları ile farkındalık oluşturmayı amaçlıyor

Özlem SARSIN

Yarışın farklı kategorilerdeki birincileri ise İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi oldu. IRC A1 kategorisinde İzmir Ekonomi Üniversitesi birinci olurken, Katip Çelebi Üniversitesi ikinci, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi üçüncü oldu.

IRC A2 kategorisinde ise; Yaşar Üniversitesi birinci olurken, Beykoz Üniversitesi ikinci, Acıbadem Üniversitesi ise üçüncü oldu. IRC B1 kategorisinde ise birinciliği yine Yaşar Üniversitesi kazanırken, ikinciliği ODTÜ, üçüncülüğü ise Gazi Üniversitesi kazandı. IRC B2 kategorisinin de birincisi İstanbul Bilgi Üniversitesi olurken, Ege Üniversitesi ikinci, Piri Reis Üniversitesi ise üçüncü oldu. Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Jimmy Key olarak 14 yıl önce yelken sporunu gençlere sevdirmek ve farkındalık oluşturmak adına yola çıktıklarını belirterek, “13. yıl bizim için çok büyük bir gurur verici.

14 yıl önce 10-12 tekne ile başladığımız yarışlar bugün 27 tekneye ulaştı” dedi. Yarışları her sene farklı bir tema ile yaptıklarını belirten Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk ise, “2023’te Cumhuriyet’in ikinci 100 yılı teması işlendi. Bu yıl da “Hayallerin Rotası” olarak düzenledik. Üniversite gençlerine yelken sporunu sevdirmek bizim için önemli” diye konuştu. Ünlütürk, 10 Kasım’da Kanarya Adaları’nda Atlantik Okyanusu’nu geçerek Karayipler’e açılacakları bilgisini de paylaştı.

50 milyon euro ciro hedefliyor

Jimmy Key’in pandemiden sonra önemli bir atağa kalktığını söyleyen Elvan Ünlütürk şöyle konuştu: “Jimmy Key, şu an 450 kişiyle 7 ülkede, 12 yurtdışı mağazasıyla yoluna devam ediyor. Yurt dışı pazarlarda hacimlerimiz büyüyor. Türkiye’de ise 69 mağazaya ulaştık. Geçen sene yurtiçinde de yurtdışında da çok hızlı bir atak yaptık.

Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Romanya, Kıbrıs, Azerbaycan mağazalarımız var ve hızla büyümeyi de sürdürüyoruz. Öte yandan web sitemizle birlikte yurtiçi, yurt dışı online pazarlarda da yerimizi aldık. Markamızın bilinirliği her geçen gün artıyor. Jimmy Key’in en büyük avantajı arkasında Sun Tekstil’in olması. Öte yandan kısa süre önce Jimmy Key SS24’ erkek koleksiyonumuzu moda severlerin beğenisine sunduk. Erkek koleksiyonumuz şimdilik 11 mağazamızda yer alacak. Jimmy Key, olarak 2024 sonuna kadar 50 milyon euro ciro hedefimiz var.”