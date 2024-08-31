Zaha için Olimpik Lyon'dan Galatasaray'a 3 milyon Euro

Olimpik Lyon, 1 sezon için kiraladığı Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha için sarı-kırmızılılara 3 milyon Euro ödeyecek.

Geçen sezon başında takıma katılan Zaha, oyun olarak beklentileri karşılayamasa da 43 resmi maçta 10 kez fileleri havalandırdı.