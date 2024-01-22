  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları belli oldu. Kupada son 16 turunda Süper Lig'den 13, 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den tek takım mücadele edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelelerinde karşılaşacak rakipler belli oldu.

Kura çekimi sonucu eşleşmeler şöyle oldu:

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş 

Fatih Karagümrük - Samsunspor

24Erzincanspor - MKE Ankaragücü 

Galatasaray - Bandırmaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek maç üzerinden elemeler yapılacak.