Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları belli oldu. Kupada son 16 turunda Süper Lig'den 13, 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den tek takım mücadele edecek.
Haber Merkezi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelelerinde karşılaşacak rakipler belli oldu.
Kura çekimi sonucu eşleşmeler şöyle oldu:
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş
Fatih Karagümrük - Samsunspor
24Erzincanspor - MKE Ankaragücü
Galatasaray - Bandırmaspor
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek maç üzerinden elemeler yapılacak.