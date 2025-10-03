Bir günde 23 milyon kişi trene bindi

Çin Devlet Demir Yolları Grubu, 1 Ekim’de trenlerle 23,13 milyon yolcu taşındığını açıkladı. Bu rakam, Çin demir yolu tarihinde bir günde kaydedilen en yüksek yolcu sayısı oldu. Guangdong’daki Guangcou Güney İstasyonu’nda 922 bin, Çongçing Merkez İstasyonu’nda ise 368 bin yolcu ağırlandı ve önceki yılların rekorları aşıldı.

7 gün boyunca resmi tatil

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, tatilin ilk gününde kara yollarıyla 308,9 milyon, hava yollarıyla 2,47 milyon, deniz ve nehir yollarıyla ise 1,32 milyon yolcu taşındı. Geçen yıla göre kara yolunda yüzde 0,8, havada yüzde 3,2, deniz ve nehir ulaşımında ise yüzde 20,5 artış yaşandı.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 76. yılı kapsamında 1–7 Ekim tarihleri arasında Ulusal Gün tatili ilan edildi. İlk günden ulaşımdaki yoğunluk, rekor seviyelere ulaştı.