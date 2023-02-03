155 ton karbondioksitin emisyonunu engelledi

Kullanılmış pet şişelerden elde edilen GRS sertifikalı polyester elyafını yün karışımlı dış giyim kumaşına çeviren Altınyıldız, bu alandaki çalışmalarıyla; 66 hanenin 1 yıllık elektrik enerjisi ihtiyacı, 669 kişinin 1 yıllık içme suyu ihtiyacı ve 360 varil petrolün tüketiminden açığa çıkan CO2 emisyonunu önlenmiş oldu.

2022 yılı üretim süreçlerinde açığa çıkan 335 tondan fazla tekstil atığnı yeni tekstil ürünlerine hammadde olarak geri dönüştürülmesini de sağlayan Altınyıldız, ürettiği kumaşları ise Avrupa ve Amerika’daki müşterilerine ihraç ediyor. Ayrıca şirket, Boyner’in özel markaları için de bu kumaş üretiminden çeşitli koleksiyonlar hazırlıyor.