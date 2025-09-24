ABD, enerji bağımsızlığını çöpe gömdü

Başak Nur GÖKÇAM

Enerji dönüşümü ve yüksek teknoloji üre­timinde ihtiyaç duy­duğu kritik mineralleri kar­şılamak için yıllardır itha­lata bağımlı olan Amerika Birleşik Devletleri, geleceği­ni güçlendirecek mineralle­ri çöpe atıyor. Elektrikli araç bataryalarından savaş uçak­larına, cep telefonlarından yenilenebilir enerji sistem­lerine kadar pek çok strate­jik alanda kullanılan bu mi­nerallerin büyük bölümü, Çin gibi ülkelerden sağla­nıyor.

Ancak Colorado Ma­den Okulu’ndan bilim insan­larının yayımladığı yeni bir araştırma, ABD’nin aslında ihtiyaç duyduğu bu değer­li elementlerin tamamına halihazırda sahip olduğunu gösterdi. Fakat her yıl ABD madenlerinden çıkan kobalt, lityum, germanyum ve nadir toprak elementleri, altın ve çinko üretiminin yan ürünü olarak milyonlarca ton atığa karışıyor. Science dergisin­de yayımlanan yeni bir anali­ze göre, bu atıkların yalnızca küçük bir kısmı geri kazanıl­sa bile ABD’nin kritik mine­ral ihtiyacı tamamen karşı­lanabilir ve ABD’nin ithalat bağımlılığı sona erebilir.

Sadece kobaltla, elektrikli batarya ihtiyacı giderilebilir

Çalışmaya ilişkin açıkla­mada bulunan araştırmanın baş yazarı Colorado Maden Okulu’ndan Doç. Dr. Eliza­beth Holley, “ABD, enerji, sa­vunma ve teknoloji için ihti­yaç duyduğu kritik mineral­lerin tamamını aslında zaten çıkarıyor. Ancak bu mineral­ler çoğunlukla atık yığınla­rına

karışıyor. Zorluk, onla­rı ekonomik olarak geri ka­zanabilmekte. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden bi­ri kobalt. Elektrikli araç ba­taryalarının vazgeçilmez hammaddesi olan kobalt, ni­kel ve bakır madenciliği sıra­sında yan ürün olarak ortaya çıkıyor. ABD’de çıkarılıp iş­lenen kobaltın yalnızca yüz­de 10’undan daha azının ge­ri kazanılması, tüm ülkenin elektrikli araç batarya ihti­yacını karşılamaya yetebile­cek durumda” dedi. Benzer şekilde, germanyumun da çinko ve molibden maden­lerinde ortaya çıkan değerli bir yarı metal olduğunu be­lirten Holley, “Savunma sa­nayiinden kızılötesi optikle­re kadar kritik öneme sahip bu element, ABD’de çıkarı­lan kısmının yalnızca yüzde 1’inin geri kazanılması bile ithalat ihtiyacını sıfırlayabi­lir” diye ekledi

70 element incelendi

Araştırma sürecinde ABD’de federal olarak izin ve­rilen tüm metal madenlerinin yıllık üretim verileri toplan­dı. Daha sonra bu veriler, ABD Jeoloji Araştırması ile Avust­ralya ve Kanada’daki jeolojik kurumların hazırladığı veri tabanlarıyla eşleştirildi.

Kullanılan istatistiksel ye­niden örnekleme yöntemi sa­yesinde, her yıl madenlerden çıkarılıp atık olarak depola­nan kritik mineral miktarları hesaplanırken, analizde top­lam 70 farklı element incelen­diği belirtildi. Ve incelemeler sonucunda cep telefonların­dan tıbbi cihazlara, uydular­dan rüzgâr türbinlerine kadar yüzlerce kullanım alanı olan bu elementlerin, platin ve pa­ladyum dışında kalan tama­mının ABD’nin kendi maden atıklarından karşılanabilece­ği sonucuna ulaşıldı.

Maden atıklarının etkisini azaltabilir

Geliştirilmiş geri kazanımın faydaları yalnızca ekonomik ve jeopolitik değil. Araştırmaya göre, bu minerallerin atık yığınlarında bırakılması çevresel riskler yaratıyor. Kimyasal kalıntılar, toprak ve su kaynaklarına sızarak ekosistemleri tehdit edebiliyor. Araştırmanın baş yazarı Colorado Maden Okulu’ndan Doç. Dr. Elizabeth Holley, “Bu kritik minerallerin atık olarak depolanması yerine geri kazanılması, maden atıklarının çevresel etkisini azaltır ve inşaat gibi sektörler için yeni kullanım imkânları yaratır” dedi.

Finansman büyük sorun, teşvik şart

Araştırma, minerallerin geri kazanılmasının mümkün olduğunu gösterse de ekonomik açıdan hâlâ büyük zorluklar var. Çünkü minerallerin piyasa değerleri, madencilik şirketlerinin yeni işleme altyapılarına yatırım yapmasını teşvik edecek seviyede değil. Bu nedenle uzmanlar, hükümetin uygun teşvikler ve düzenlemelerle destek vermesi gerektiğini vurguluyor. Doç. Dr. Elizabeth Holley, “Bundan sonrası, bu elementlerin geri kazanılması için doğru teknolojileri geliştirmek ve işletmeleri yatırıma yönlendirecek politikaları hayata geçirmekle ilgili” dedi.