ABD'de esrarengiz çevre felaketi!

Duman bulutunun kalıcı hale geldiği kasabada halkın tedirginliği devam ederken, bölgedeki koku ve içme suyunun güvenliği gibi pek çok konuda yetkililerden şeffaflık bekleniyor. Ohio’daki çevre felaketi sonrası çokça sorunun cevapsız kalması sebebiyle yüzlerce kişi, Doğu Filistin kasabasındaki bir spor salonunda bir araya geldi. Yetkililerden daha fazla bilgi isteyen halk, "güvenlik kaygıları" nedeniyle toplantıya katılmayan tren şirketi yetkilileri Norfolk Southern'ı sert bir dille eleştirdi.

Mantar bulutunu hâlâ görüyoruz Kazanın yaşandığı yere yalnızca birkaç kilometre mesafede yaşadığını belirten Danielle Deal, "Sadece sorduğumuz soruların etrafında dans ettiler. Norfolk burada olmalıydı” dedi.

Deal, iki çocuğu ile evden ayrılarak 21 kilometre mesafedeki annesine yerleştirdiğini söyleyerek, "Hala mantar bulutunu açıkça ve gün gibi görebiliyoruz” ifadelerinde bulundu. Tartışmalara ilişkin açıklama yapan Ohio Başsavcısı Dave Yost da, Norfolk Southern'e karşı yasal işlem başlatmayı düşündüklerini belirterek, "Doğu Filistin ve çevresini etkisi altına alan hava kirliliği, doğal kaynaklara ve çevreye zarar vererek rahatsızlığa yol açmıştır" diye konuştu.

Sağlık taraması için klinik açılacak

ABD’nin Ohio eyaletinde kimyasal taşıyan trenin raydan çıkarak çevre felaketine sebep olduğu bölgede, halkın sağlık taramasından geçirilmesi için klinik açılmasına karar verildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Palestine bölgesinde yaşayan sakinlerin artan sağlık endişelerini gidermek için klinik açılacağı ve isteyen vatandaşların sağlık kontrolünden geçirileceği bildirildi. Çevre Koruma Ajansı (EPA), kazada çevreye yayılan vinil klorür içeren kimyasal maddenin karaciğer kanser riskini artırabilecek bir kanserojen olduğu bilgisini verdi.