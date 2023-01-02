ABD’nin su kaynakları iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya

Nevada-Arizona sınırında, Las Vegas’ın doğusundaki Colorado Nehri rezervuarı olan Mead Gölü, iklim krizinin en çok etki ettiği alanlardan biri oldu. İklim değişiklikleri sebebiyle gelecek yıllarda milyonlarca insanın sadece Colorado Nehri’ndeki kıtlıktan etkileneceğini söyleyen araştırmacılar, bazı ülkelerde sancılı su kesintilerinin de yapılmak zorunda kalınacağını belirtiyorlar.

İklim değişikliği nehirdeki akışı azalttı

Colorado Nehri’ndeki su sıkıntısının ilk kez resmen ilan edileceği düşünülürken, konuya ilişkin açıklama yapan New Mexico Üniversitesi Su Kaynakları Programı Direktörü John Fleck, “İklim değişikliği olmasa bile, nehrin sağlayabileceğinden daha fazla su çektiğimiz için sorun yaşarız” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak iklim değişikliği, nehirdeki akışı önemli ölçüde azaltarak sorunu çok daha kötü hale getirdi”.

ABD Islah Bürosu’ndan edinilen verilere göre ise Mead Gölü’ndeki suyun, 1930’larda doldurulmasından bu yana deniz seviyesinden 1070.6 fit yükseklikte yeni bir dip seviyeye ulaştığı öğrenildi. Öte yandan göldeki su seviyesinin ise en son dolu olduğu düşünülen 2000 seviyesinin yaklaşık 143 fit altına düştüğü belirtildi.