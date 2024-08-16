AB'nin sera gazı emisyonu yılın ilk çeyreğinde azaldı

Geçen yılın ilk çeyreğinde 931 milyon ton karbona eş değer sera gazı salımı yapan AB ülkeleri, bu yılın ilk çeyreğinde 894 milyon tonluk salım gerçekleştirdi.

Böylece, ilk çeyrekte AB ülkelerinin sera gazı emisyonu yıllık bazda yüzde 4 geriledi.

Bu dönemde sera gazı emisyonları 20 AB ülkesinde geriledi. Sera gazı salımında en fazla düşüş yüzde 15,2 ile Bulgaristan'da, yüzde 6,7 ile Almanya'da ve yüzde 6 ile Belçika'da kaydedildi.

Sera gazı salımı elektrik ve doğal gaz arzında yüzde 12,6, hane halkında da yüzde 4,4 azaldı.