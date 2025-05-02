Agrobest, yeşil enerji yatırımlarına devam ediyor
Tarım sektöründe çevresel sürdürülebilirliği temel ilke edinen Agrobest Grup, elektrikli araç filosu ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilirlik vizyonunu somut adımlarla hayata geçiriyor.
Özlem SARSIN
Doğaya duyarlı yatırımları ve yeşil dönüşüm vizyonuyla merkez ofislerinde görev yapan personel araçlarını elektrikli modellere dönüştürerek karbon ayak izini azaltma yolunda somut bir adım attıklarını söyleyen Agrobest Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Direktörü Oğuzhan Eroğlu, bu dönüşümün, yalnızca ulaşım araçlarının modernizasyonu değil; aynı zamanda Agrobest Grup’un çevre dostu iş modelleriyle tarımda sürdürülebilirliğe öncülük etme kararlılığının da bir göstergesi niteliğinde olduğunu ifade etti.
Karbon salınımı azalıyor, verimlilik artıyor
Sadece tarımsal üretimde değil, kurumsal operasyonlarında da yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerine yaptığı yatırımlarla geleceğe daha temiz bir dünya bırakma hedefinde olduklarını söyleyen Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan üretim tesisinin çatısına kurulan 2 bin 600 kWe kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES), Agrobest Grup’un yeşil enerjiye geçiş sürecinde önemli bir kilometre taşı oldu.
Bu yatırım sayesinde üretim süreçlerinde karbon salımı önemli ölçüde azaltılırken, enerji verimliliği artırılıyor. Şirketimizin yenilenebilir enerji yatırımları, Türkiye’de tarımsal sanayide yeşil dönüşümün öncülerinden biri olma yolunda güçlü bir adım. Öte yandan sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde üretimde kullanılan suyu yeniden değerlendiren ve atıkları ayrıştırarak geri dönüştüren bir atık yönetim sistemi uyguluyoruz. Bu çevresel sorumluluk bilinciyle hareket eden şirketimiz doğaya zarar vermeyen üretim modelini tüm iş süreçlerine entegre etmiş durumda.”
Elektrikli araçlarla düşük emisyon, yüksek verimlilik
Yeni araç filosuna geçiş sayesinde şirketin yakıt tüketimi ve karbon salımının önemli ölçüde azalacağı da kaydeden Eroğlu, “Elektrikli araçların düşük işletme maliyetleri ise hem ekonomik hem de çevresel açıdan avantaj sağlıyor. Bu dönüşüm, tarım sektöründe çevreci ulaşım modellerinin yaygınlaşmasına da katkı sunuyor.
Agrobest Grup, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularının küresel öncelik haline geldiği günümüzde, doğaya duyarlı iş modelleriyle sektöre yön veriyor. Elektrikli araçlara geçiş, yenilenebilir enerji yatırımları ve sorumlu üretim uygulamaları ile şirketimiz, tarımsal üretimden kurumsal operasyonlara kadar sürdürülebilir bir gelecek için güçlü adımlar atmaya devam edecek” diyerek sözlerine son verdi.