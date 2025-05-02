Agrobest, yeşil enerji yatırımlarına devam ediyor

Özlem SARSIN

Doğaya duyarlı yatırımları ve yeşil dönüşüm vizyonuyla merkez ofislerin­de görev yapan personel araç­larını elektrikli modellere dö­nüştürerek karbon ayak izi­ni azaltma yolunda somut bir adım attıklarını söyle­yen Agrobest Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştir­me Direktörü Oğuzhan Eroğ­lu, bu dönüşümün, yalnızca ulaşım araçlarının moderni­zasyonu değil; aynı zaman­da Agrobest Grup’un çevre dostu iş modelleriyle tarım­da sürdürülebilirliğe öncülük etme kararlılığının da bir gös­tergesi niteliğinde olduğunu ifade etti.

Karbon salınımı azalıyor, verimlilik artıyor

Sadece tarımsal üretimde değil, kurumsal operasyon­larında da yenilenebilir enerji ve çevre tekno­lojilerine yaptığı yatı­rımlarla geleceğe daha temiz bir dünya bırakma hedefinde olduklarını söyleyen Eroğlu sözleri­ne şöyle devam etti: “Mani­sa’nın Salihli ilçesinde bulu­nan üretim tesisinin çatısına kurulan 2 bin 600 kWe ku­rulu güce sahip Güneş Ener­ji Santrali (GES), Agrobest Grup’un yeşil enerjiye ge­çiş sürecinde önemli bir ki­lometre taşı oldu.

Bu yatırım sayesinde üretim süreçlerin­de karbon salımı önemli ölçü­de azaltılırken, enerji verim­liliği artırılıyor. Şirketimizin yenilenebilir enerji yatırım­ları, Türkiye’de tarımsal sa­nayide yeşil dönüşümün ön­cülerinden biri olma yolun­da güçlü bir adım. Öte yandan sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde üretimde kulla­nılan suyu yeniden değerlen­diren ve atıkları ayrıştırarak geri dönüştüren bir atık yöne­tim sistemi uyguluyoruz. Bu çevresel sorumluluk bilinciy­le hareket eden şirketimiz do­ğaya zarar vermeyen üretim modelini tüm iş süreçlerine entegre etmiş durumda.”

Elektrikli araçlarla düşük emisyon, yüksek verimlilik

Yeni araç filosuna geçiş sayesinde şirketin yakıt tüketimi ve karbon salımının önemli ölçüde azalacağı da kaydeden Eroğlu, “Elektrikli araçların düşük işletme maliyetleri ise hem ekonomik hem de çevresel açıdan avantaj sağlıyor. Bu dönüşüm, tarım sektöründe çevreci ulaşım modellerinin yaygınlaşmasına da katkı sunuyor.

Agrobest Grup, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularının küresel öncelik haline geldiği günümüzde, doğaya duyarlı iş modelleriyle sektöre yön veriyor. Elektrikli araçlara geçiş, yenilenebilir enerji yatırımları ve sorumlu üretim uygulamaları ile şirketimiz, tarımsal üretimden kurumsal operasyonlara kadar sürdürülebilir bir gelecek için güçlü adımlar atmaya devam edecek” diyerek sözlerine son verdi.