Almanya 2024 iklim hedefine "zayıf ekonomi" ile ulaştı

Almanya geçen yıl 649 milyon ton ile 2023’e kıyasla yaklaşık yüzde 3,4 da­ha az sera gazı salındı. Almanya’nın geçen yıl sera gazı emisyonlarını zayıf eko­nomik faaliyetlerle bir önceki yıla göre yüz­de 3,4 azaltarak 2024 iklim hedefine ulaştığı bildirildi.

Ülkede 2020’de İklim Eylem Yasası ile iklim bilimi, çevre, sosyal konular ve eko­nomi uzmanlarından oluşturulan İklim De­ğişikliği Uzmanlar Konseyi, geçen yıla yöne­lik sera gazı emisyonlarına ilişkin verileri ve sera gazı emisyonlarının gelecekteki gelişi­mine ilişkin tahminleri yayınladı. Buna göre, ülkede geçen yıl 649 milyon ton (karbondiok­sit eş değeri) ile 2023’e kıyasla yaklaşık yüz­de 3,4 daha az sera gazı salındı. Bu azalmanın 2023’teki yüzde 10’a kıyasla önemli ölçüde daha az olması dikkati çekti.

Beş bilim insa­nının hazırladığı raporda, geçen yıl ülkedeki sera gazı emisyonlarındaki düşüşün kısmen ılıman geçen kış gibi hava koşullarından kay­naklandığı belirtildi. Zayıf ekonomi de daha düşük enerji tüketimine katkı sundu. Enerji sektörü bir kez daha özellikle kömürle çalı­şan elektrik santrallerinin devreden çıkarıl­ması yoluyla emisyonların azaltılmasına en büyük katkıyı yaptı. Ulaşım sektörü ise geçen yıl emisyon hedeflerini tutturamadı.

2030 iklim hedefini ıskalayacak

Raporda, “Mevcut haliyle, koalisyon an­laşmasında açıklanan projeler 2030 hede­fine ulaşılması için önemli bir pozitif ivme sağlamayacaktır. Bu nedenle hem 2030 he­deflerine hem de 2045 yılına kadar iklim nötrlüğü hedefine ulaşılamaması riski bu­lunmaktadır” denildi. Uzmanların sera ga­zı emisyonları projeksiyonuna göre ise sera gazı emisyonlarında 2030 yılına kadar 1990 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 63'lük düşüş öngörüldü.

Almanya’nın İklim Koruma Ya­sası'nda yüzde 65'lik azaltım öngörülüyor. Bu arada, ülke ekonomisi, 2024'ün tama­mında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geri­ledi. Böylece Çin ile artan rekabet ve yapı­sal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te de yüzde 0,3 daralmıştı.