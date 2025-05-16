  1. Dünya Gazetesi
  2. Sürdürülebilir Dünya
Takip Et

Almanya 2024 iklim hedefine "zayıf ekonomi" ile ulaştı

Almanya, İklim Değişikliği Uzmanlar Konseyi, geçen yıla yönelik sera gazı emisyonlarına ilişkin verileri ve sera gazı emisyonlarının gelecekteki gelişimine ilişkin tahminleri yayınladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya 2024 iklim hedefine "zayıf ekonomi" ile ulaştı
Takip Et

Almanya geçen yıl 649 milyon ton ile 2023’e kıyasla yaklaşık yüzde 3,4 da­ha az sera gazı salındı. Almanya’nın geçen yıl sera gazı emisyonlarını zayıf eko­nomik faaliyetlerle bir önceki yıla göre yüz­de 3,4 azaltarak 2024 iklim hedefine ulaştığı bildirildi.

Ülkede 2020’de İklim Eylem Yasası ile iklim bilimi, çevre, sosyal konular ve eko­nomi uzmanlarından oluşturulan İklim De­ğişikliği Uzmanlar Konseyi, geçen yıla yöne­lik sera gazı emisyonlarına ilişkin verileri ve sera gazı emisyonlarının gelecekteki gelişi­mine ilişkin tahminleri yayınladı. Buna göre, ülkede geçen yıl 649 milyon ton (karbondiok­sit eş değeri) ile 2023’e kıyasla yaklaşık yüz­de 3,4 daha az sera gazı salındı. Bu azalmanın 2023’teki yüzde 10’a kıyasla önemli ölçüde daha az olması dikkati çekti.

Beş bilim insa­nının hazırladığı raporda, geçen yıl ülkedeki sera gazı emisyonlarındaki düşüşün kısmen ılıman geçen kış gibi hava koşullarından kay­naklandığı belirtildi. Zayıf ekonomi de daha düşük enerji tüketimine katkı sundu. Enerji sektörü bir kez daha özellikle kömürle çalı­şan elektrik santrallerinin devreden çıkarıl­ması yoluyla emisyonların azaltılmasına en büyük katkıyı yaptı. Ulaşım sektörü ise geçen yıl emisyon hedeflerini tutturamadı.

2030 iklim hedefini ıskalayacak

Raporda, “Mevcut haliyle, koalisyon an­laşmasında açıklanan projeler 2030 hede­fine ulaşılması için önemli bir pozitif ivme sağlamayacaktır. Bu nedenle hem 2030 he­deflerine hem de 2045 yılına kadar iklim nötrlüğü hedefine ulaşılamaması riski bu­lunmaktadır” denildi. Uzmanların sera ga­zı emisyonları projeksiyonuna göre ise sera gazı emisyonlarında 2030 yılına kadar 1990 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 63'lük düşüş öngörüldü.

Almanya’nın İklim Koruma Ya­sası'nda yüzde 65'lik azaltım öngörülüyor. Bu arada, ülke ekonomisi, 2024'ün tama­mında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geri­ledi. Böylece Çin ile artan rekabet ve yapı­sal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te de yüzde 0,3 daralmıştı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL