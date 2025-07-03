Altın değerinde geleceğe odaklandı
Kanada standartlarını ve yerel kalkınmayı merkezine alarak madenciliği sadece bugünün değil, yarının sorumluluğu olarak gören Tüprag, önce insan ve çevre, sonra madencilik diyerek, yatırımlarını madencilik sektöründe dönüşüme odakladı. Şirket, enerji dönüşümünden arıcılığa, eğitimden kadın istihdamına kadar birçok projeye destek oluyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Sanayileşmenin temel yapı taşlarından biri olan madencilik sektörü, enerji yoğun yapısı gereği çevresel etkileri de beraberinde getiriyor. Sektördeki fosil yakıt kullanımı, arazi bozunumu ve su kaynakları üzerindeki etkiler, madenciliğin küresel karbon emisyonlarında pay sahibi olmasına neden oluyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan verilere göre, madenciliğin yıllık sera gazı emisyonlarındaki payı yaklaşık yüzde 4-7 arasında. Bu emisyonların da önemli kısmı, özellikle kömür, demir cevheri ve alüminyum gibi enerji yoğun metallerin çıkarılması ve işlenmesi esnasında ortaya çıkıyor. Peki madenciliği sürdürülebilir bir şekilde yapmak mümkün mü? Bu sorunun cevabını almak için Tüprag Efemçukuru Altın Maden Sahasını ziyaret ettik.
Sürdürülebilir madencilik; yalnızca kaynakların verimli kullanımıyla değil, aynı zamanda karbon emisyonlarının azaltılması, çevresel etki ve sosyal sorumluluk kriterlerinin benimsenmesiyle mümkün oluyor. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, elektrikli madencilik ekipmanlarının yaygınlaştırılması, su geri dönüşüm sistemlerinin uygulanması ve karbon ayak izinin düzenli olarak ölçülerek, raporlanmasının da madencilik sektörünün dönüşümünde kritik rol oynadığı bir gerçek. Yani kritik olan nokta burada ‘geleceği tüketmeden inşa etmek’ olarak ifade edilebilir.
Kuruluşu 1986 yılına dayanan ve Eldorado Gold firması olan Tüprag da bu anlamda madenciliği yaparken, temelini sürdürülebilir madencilik üzerine kurduğunu ifade ediyor. Motto ise belli: “Önce insan ve çevre, sonra madencilik.”
İzmir'deki Efemçukuru Altın Madeni’nin ilk ÇED’ini 2005 yılında aldığını ve üretimin 2011 yılında başladığını söyleyen Efemçukuru Altın Madeni Genel Müdür Yardımcısı Onur Demir, “En basit haliyle bir kazı yapıyoruz burada ve bunun etkisi ne yazık ki kaçınılmaz. Ama bizim amacımız o etkiyi en aza indirgeyip, sonrasında da tersine yani pozitife çevirmek. Çünkü gelecek kuşaklara, çevresel anlamda kötü bir miras bırakmak istemiyoruz” diyerek sözlerine başladı.
Yöre insanına istihdam
Yöre insanının Tüprag için önemine değinen Onur Demir, “Bu nedenle bir yandan yatırımları yaparken, diğer yandan da yöre insanını istihdam etmeye özen gösteriyoruz. Bölgede Tüprag’tan başka endüstriyel faaliyet yok. Efemçukuru Altın Madeni’nde buradaki her haneden bir kişi çalışıyor.
Buradaki yerel istihdam oranı toplam iş gücünü kayda alırsak yüzde 56-57 civarında. Buradaki yerel halkın bizden önceki geçim kaynağı tarımdı fakat bölgedeki üzümlerde ciddi hastalıklar yaşandığı için bunun dışında onları destekleyebilecekleri başka bir geçim kaynağı bulmakta zorlanıyorlardı. Fakat buraya getirdiğimiz maden de bir gün bitecek ve bölgenin sürdürülebilir geçim kaynağı yeniden tarım olacak” dedi.
Şimdiye kadar 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğinin bilgisini veren Demir, “Sadece sosyal sorumluluk projelerine 20 milyon dolar ayırdık. Mesela biz buraya geldiğimizde 2003 yılında bir tane öğrenci mezun olmuştu. Biz de buradaki eğitim açığını fark ettik ve 2005 yılında buradaki eğitimi daha güçlü hale getirmek için çalışmalara başladık. Ve bugün mezun sayısını 101’e ulaştırdık. Bu 101 kişinin yüzde 50’sinden fazlası da bizde çalışıyorBu sonuç da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.
Arıcılık ‘kadın desteğiyle’ canlandı
Kadınların bölgedeki itici güç görevinde olduğunu söyleyen Onur Demir, “Bu nedenle kadınların destekçisiyiz. Bu kapsamda Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar projesi ile kadınları üretime teşvik ediyoruz. Şimdi sırada e-ticarete başlatmak var. Kadınların desteğiyle bölgede arıcılığı canlandırdık. 20-25 kovan ile başlayan kadınlar, şu an 150 kovana ulaştı. Buna ek olarak biz de 50 kovan daha aldık. Üstelik bal analizlerine göre balımızın protein değerleri, anzer balı ile eşdeğer. Amacımız buradaki arıcılığı daha fazla desteklemek” dedi.
Kanada kuralları ile şekillenen bir madencilik
Tüprag’da güvenlik ve sürdürülebilirlik, kurumun temel stratejisinde konumlandığını belirten Tüprag Çevre ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Jale Şakıyan Ateş de, “Altın madenciliği ilkelerde neler istendiği ve bir Kanada firması olarak, Kanada kurallarında neler talep ediliyor bunlar belirleniyor. Ayrıca Kanada Madenciler Birliği’ne üye bir firma olduğumuz için de oradaki ilkeler ve standartlara uygun çalışma koşulları hazırlanıyor ve taahhütlerini buna göre yapıyor” dedi.
Hedef: Güvenli iş ortamı ile sıfır kaza
Küresel standartlar baz alınarak tüm gereklilikleri tek bir potada erittiklerini belirten ve 2018 yılından bu yana sürdürülebilirlik raporu yayınladıklarını söyleyen Tüprag Çevre ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Jale Şakıyan Ateş, “Bu hedefle SIMS olarak adlandırdığımız, Sürdürülebilirlik Entegre Yönetim Sistemimizi, 2020 yılı itibariyle uygulamaya koyduk.
Bu standartlar serimiz 5 adet performans göstergesinden oluşuyor: Genel Standartlar, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standartları, Çevresel Performans Standartları, Sosyal Performans Standartları ve son olarak Güvenlik Standartları. Burada her şeyin temeline de risk yönetimini yerleştirdik. Biz madencilik yaparken, bölgeyi uzun vadede yaşanır bırakmayı hedefleyerek yolumuza devam ettik. Bizim en büyük amacımız çalışanlarımıza ‘Ben kendimi burada güvende hissediyorum’ dedirtmek. Bu nedenle de hedefimiz sıfır kaza” diye ekledi.
“Siyanür kullanmadan, altın çıkarıyoruz”
Tüprag Efemçukuru Altın Madeni’nde altın çıkarılırken siyanür kullanmadıklarını ifade eden Efemçukuru Altın Madeni Genel Müdür Yardımcısı Onur Demir, “Bu bölgenin madeni flotasyon dediğimiz yüzdürme yöntemine uygundu. Biz de Tüprag olarak siyanür kullanmadan altın çıkarmaya yönelik yatırımı yapmayı tercih ettik. Bu teknik sayesinde altını suyun içinde yüzdürerek, elde ediyoruz” dedi.
İyi tarım örneklerine destek
Bölge tarımını özellikle desteklediklerinin altını çizen Onur Demir, “2014 yılında 50 dönümlük bir araziye ceviz diktik, şu an ağaç başına 3 tona yakın mahsul almaya başladık. Bu sayede bölge halkı, burada ceviz yetişebildiğini görmüş oldu. Şimdi fide dağıtmaya başladık, bir aylık 30 civarında fide veriyoruz, ekimini de takip ediyoruz. Şu ana kadar 60 haneye verdik. Tüm bunlarla iyi tarım örneklerini, modern tarım örneklerini sergilemek istiyoruz ve bir miras bırakmayı hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.