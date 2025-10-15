Amazon’dan Almanya kadar karbon salımı: Karbonun yeni kaynağı yangınlar
Başak Nur GÖKÇAM
Amazon yağmur ormanları, son yirmi yılın en yıkıcı yangın sezonunu geçirerek karbon dengesi için alarm zillerini çaldı. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2024 yılında Amazon’da meydana gelen yangınlar, 791 milyon ton karbondioksit salarak Almanya’nın yıllık emisyonlarına eşdeğer bir kirlilik oluşturdu. Bilim insanları, ilk kez ormansızlaşmanın değil, yangın kaynaklı orman bozulmasının karbon salımının başlıca nedeni haline geldiğini belirledi. Bu bulgular, dünyanın en büyük tropikal orman ekosisteminin giderek artan kırılganlığını gözler önüne seriyor.
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, Amazon yağmur ormanlarının yirmi yılı aşkın süredir en yıkıcı orman yangını sezonunu yaşadığını ortaya koydu. Bu durum, rekor seviyede karbon emisyonlarına yol açarken, ormansızlaşma eğiliminin yavaşlamasına rağmen bölgenin ekolojik dengesinin ne kadar hassas hale geldiğini gösterdi. 2024’te atmosfere salınan karbondioksit miktarı, önceki iki yılın ortalamasına göre yedi kat artarak 791 milyon tona ulaştı.
Yangınlar, ormansızlaşmayı geride bıraktı
Bilim dergisi Biogeosciences’ta yayımlanan araştırmaya göre, yalnızca geçen yıl 3,3 milyon hektar Amazon ormanı yangınlardan etkilendi. Uzmanlar, bu olağanüstü artışın iklim değişikliği, orman parçalanması ve kötü arazi yönetimiyle (örneğin, yasa dışı yangınlar ve toprak gaspı) birleşen aşırı kuraklık stresinden kaynaklandığını belirtiyor. 2022–2024 dönemini kapsayan analiz, Amazon’daki karbon emisyonlarının temel nedeninin artık ormansızlaşma değil, yangın kaynaklı bozulma olduğunu ortaya koydu.
Araştırma, önceki küresel yangın veri kümelerinin sınırlamalarını aşan gelişmiş bir uydu tabanlı metodolojiyle yürütüldü. Tropikal Nemli Orman İzleme Sistemi ile Küresel Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerini birleştiren bilim insanları, tarımsal yangınlar veya bulut örtüsünden kaynaklanan yanlış sinyalleri filtreleyerek orman bozulmalarını yüksek doğrulukla tespit etti.
Orman bitki örtüsünün % 9’undan fazlası etkilendi
Bulgulara göre, Brezilya’da 2024 yılı, yangın kaynaklı orman bozulmasının rekor seviyeye ulaştığı yıl oldu. Bolivya’da ise yangınlar, ülkenin bozulmamış orman örtüsünün yüzde 9’undan fazlasını etkiledi. Bu durum, biyolojik çeşitliliğiyle bilinen ve karbon yutağı olarak kritik öneme sahip bölgelerde ciddi tahribat yarattı. Araştırma ekibi, karbon emisyonlarının hesaplanmasında güvenilirliği artırmak için Monte Carlo simülasyon yöntemi kullandı. Bu sayede, yer üstü biyokütle yoğunluğu, yanma bütünlüğü ve yangından etkilenen orman örtüsü yüzdesi gibi değişkenler üzerinden belirsizlik aralıkları hesaplandı. Elde edilen sonuçlar, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) en iyi uygulamalarıyla uyumlu bir referans noktası sundu.
Yeni tehdit kapıda
Araştırmacılar, ormansızlaşmanın ötesinde yangın kaynaklı orman bozulmasının yeni bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Bu bozulmalar, uzaktan bakıldığında ormanın hâlâ var olduğu izlenimini verse de, biyokütle ve ekolojik işlevlerin önemli bir kısmının kaybolmasına neden oldu. Bu nedenle, bozulmuş ormanlar çoğu zaman ulusal muhasebe sistemlerinin ve uluslararası iklim politikalarının radarına girmiyor.
Acil eylem çağrısı
Bilim insanları, bulguların Amazon’daki yangın risklerinin hızla kontrol altına alınması gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı. Çalışma, yangın kullanımının azaltılması, orman koruma politikalarının güçlendirilmesi ve yerel ile yerli yönetim çabalarının desteklenmesi yönünde acil ve koordineli eylemler çağrısında bulundu. Ayrıca, yalnızca ormansızlaşmayı değil, orman bozulmasını da kapsayan gelişmiş uluslararası iklim finansmanı mekanizmalarının gerekliliği vurgulandı.