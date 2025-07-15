Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakan­lığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), Sakar­ya’nın ardından 6 bölgedeki pilot illerde de Depozito Yö­netim Sistemi’ni (DYS) haya­ta geçiriyor. Çalışmalarla il­gili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehir­cilik ve İklim Değişikliği Ba­kanı Murat Kurum, “DOA 7 bölgemize yayılıyor.

Depozi­to İade Makinelerimizin ku­rulumuna; Sakarya’nın ar­dından; Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir, Konya’da da başladık. Depo­zito Yönetim Sistemi ile artık atıklar doğaya değil DOA’ya gidecek” ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık kapsamında Tür­kiye genelinde çevre kirliliği­nin önlenmesi ve geri dönüşü­mün teşvik edilmesi amacıy­la Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağ­lı Türkiye Çevre Ajansı tara­fından hayata geçirilen Depo­zito Yönetim Sistemi (DYS) başarıyla sürüyor. 2022 yı­lında pilot ilçe olarak Kızıl­cahamam’da başlatılan, 2024 Aralık ayı itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli­ği Bakanlığı ve Türkiye Çev­re Ajansı merkez binalarında kullanılan, 2025 Şubat ayın­dan itibaren de pilot il Sakar­ya’da hayata geçirilen Depo­zito Yönetim Sistemi’nde yeni bir aşamaya geçildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehir­cilik ve İklim Değişikliği Ba­kanı Murat Kurum, “DOA 7 bölgemize yayılıyor. Depozi­to İade Makinelerimizin ku­rulumuna; Sakarya’nın ar­dından; Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir, Konya’da da başladık. Depo­zito Yönetim Sistemi ile artık atıklar doğaya değil DOA’ya gidecek” mesajını verdi.

6 pilot il daha sisteme dahil oldu

Sistemin 7 bölgeye yayıl­ması için 24 Haziran – 8 Tem­muz 2025 tarihleri arasında kamu koordinasyon toplantı­ları gerçekleştirildi. Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir ve Konya’da düzenle­nen toplantılarda Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, valiler, bü­yükşehir ve ilçe belediye baş­kanları, ticaret ve sanayi oda­ları yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantılarda sisteme ilişkin tanıtım ve bilgilendir­meler yapıldı.

Koordinasyon toplantılarının düzenlen­diği bu illerde Depozito İade Makineleri (DİM) kurulma­ya başlandı. İlk etapta 7 ilde­ki marketler, AVM’ler, üni­versite kampüsleri, metro is­tasyonları, tren istasyonları, kamu ve belediyeye ait bina ile yerleşkelerde kurulmaya baş­lanan makinelerin bir sonraki aşamada 81 ile yayılması he­defleniyor.

Hedef: Yıllık 520 milyon euro kazanç

DYS’nin Türkiye genelinde hayata geçmesiyle birlikte çevre kirliliğinin önlenmesi, denizlerdeki plastik atık miktarının azaltılması, yıllık 25 milyar atık şişenin toplanarak ekonomiye kazandırılması planlanıyor. Ayrıca, kayıt dışı üretimin engellenmesi ve sistemden yıllık yaklaşık 520 milyon euro kazanç sağlanması hedefleniyor. Atık toplama ve depolama maliyetlerinin azalması, düzenli depo sahalarının ekonomik ömrünün uzaması, enerji tasarrufu, emisyonların azaltılması, tüketicilerin geri dönüşüm sistemine aktif katılımı ve çevre bilincinin artırılması da amaçlanıyor.

Sakarya’da 4 ayda 3 milyon adet ambalaj toplandı

Sistemin pilot uygulamasının Şubat 2025’te başladığı Sakarya’da 4 ayda yaklaşık 200 ton cam, 20 ton PET, 2 ton alüminyum olmak üzere toplam 3 milyon adet ambalaj toplandı. Bu sayede 175 bin 139 litre su tasarrufu, 239 bin 51 kilovatsaat enerji tasarrufu ve 145 bin 983 kg karbondioksit emisyon azaltımı sağlandı.