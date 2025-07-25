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Ateş çağı başladı, dünya alev alev: Pirosen Dönemi etkisi

İklim krizi, insan hatası ve yetersiz altyapı birleşince orman yangınlarının önü alınamaz oldu. 2023 ve 2024’teki rekor yangınların ardından 2025, Pirosen Dönemi’nin şiddetini ortaya koydu. Yaşanan yangınlarda Los Angeles, Amazon ve İzmir aynı kaderi paylaştı.

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Ateş çağı başladı, dünya alev alev: Pirosen Dönemi etkisi
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Başak Nur GÖKÇAM

 Bilim insanları ve çevre tarih­çileri tarafından kullanılan Piro­sen Dönemi; insan faaliyetleri­nin neden olduğu aşırı ve yaygın yangınların gezegen üzerinde­ki etkilerinin jeolojik ve ekolojik olarak kalıcı bir iz bırakacak ka­dar büyük olduğunu anlatmak için kullanılır. Uzmanlar bu dö­nemle mücadele edebilmek için aynı anda hem karbon emisyon­larını azaltmayı hem de yangın­lara karşı dirençli yönetim stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini öneriyor.

Dünya genelinde 2023 ve 2024 yılla­rında meydana gelen orman yangın­ları, hem yanan alan büyüklüğü hem de karbon salımı açısından rekor seviye­lere ulaştı. 2025 ise can yakan yangınlar­la geçmeye devam ediyor. Bilim insanları­na göre dünya artık insan faaliyetlerinden kaynaklanan aşırı ve yaygın yangınların ya­şandığı ‘Pirosen Dönemi’ne (ateş çağı) gir­di. Sıcaklık rekorlarının sıklıkla gündemde yer aldığı, kontrolsüzce büyüyen bu yan­gınların altındaki en önemli etkenlerden bi­ri de iklim krizi. Peki bu kadar yangının ya­şanmasına neden olan tek sebep iklim krizi mi? Tabii ki hayır.

Küresel ölçekte son 20 yılda yaşanan bü­yük orman yangınlarının en az yüzde 50’si doğrudan veya dolaylı olarak iklim değişik­liğiyle ilişkilendiriliyor. Geriye kalan yüzde 50’de ise insan kaynaklı hatalar ve altyapı yetersizlikleri yatıyor. Uzmanlar tüm bu ne­denlerin birleşiminin, bugün yaşanan yan­gınlara sebep olduğunu vurguluyor. Ve ne yazık ki dünyanın nefesi her geçen gün bi­raz daha kesiliyor.

Son iki yılda 3.9 milyon kilometrekare ormanlık alan yandı

Ateş çağı başladı, dünya alev alev: Pirosen Dönemi etkisi - Resim : 1Küresel ölçekte son iki yıl içinde yakla­şık 3.9 milyon kilometrekare ormanlık ala­nın yangınlardan etkilendiği kaydedildi. Bu yangınlar, karbon emisyonu ortalamaları­nın yüzde 16 üstünde seyretmesine neden oldu.

Yapılan incelemelere göre özellikle Kanada, Brezilya ve Rusya’da yaşanan bü­yük yangınlar, atmosferdeki karbon yoğun­luğunu da önemli derecede artırdı. Örneğin 2023 yılında Kanada’daki yangınlar, sadece bir sezonda 3 milyar ton karbondioksit salı­mına neden oldu. Ve maalesef ki bu miktar, Hindistan’ın yıllık fosil yakıt kaynaklı emis­yonuna eş değer.

Diğer yandan Güney Amerika’da sadece Amazon ormanlarında 2024 yılı boyunca 348 binden fazla yangın noktası tespit edil­di, Brezilya’da sadece 6 ay içinde yangın sa­yısı yüzde 900 arttı ve 46 milyon hektardan fazla alan kül oldu. Yaşanan tüm bu yangın­ların artışında doğrudan iklim krizinin etkisi büyük. Hatta buna yönelik yapılan modelle­meler Amazon’da yangın olasılığının 20-28 kat, Kanada’da 3 kat arttığını gösterdi.

Los Angeles en yıkıcı yangınını yaşadı

21 Mart-15 Mayıs 2025 arasında Güney Ko­re’de 347 yangın kayıtlara geçti. 104 bin 788 hektarlık alan küle dönerken, bu yangınlar­da 32 kişi hayatını kaybetti ve 37 binden faz­la insan tahliye edilerek, yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Ocak 2025’te Santa Ana rüzgârlarının etkisiyle Palisades yan­gını gerçekleşti. Yangınlarda 7 kişi buluna­mazken, 12 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 837 yapı ise tahrip oldu. Bu yangınlar, Los Ange­les tarihinde şehir sınırları içinde en yıkıcı yangın olarak kayıtlara geçti.

Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arna­vutluk, Kosova, Hırvatistan, Sırbistan, Bos­na Hersek ve Karadağ’da hava sıcaklığının bu hafta 42 dereceye kadar ulaşması bekle­nirken, bölge ülkelerinde çok sayıda orman yangını meydana geldi.

İlk 6 ayda 102 milyon hektar kül oldu

 Ocak-Haziran 2025 döneminde dünya genelinde 102 milyon hektar alan yangın­larla zarara uğradı ve bunun yarısı Afrika’da gerçekleşti. Aralık

2024-2025 Ocak-Şu­bat aylarında da Ar­jantin, Şili ve Kolom­biya’da etkili yangın­lar yaşandı. Toplamda 6.03 milyon hektar arazide de yangın izine rastlandı.

Sadece İzmir’de 26 bin 260 hektar yandı

 Ülkemizde de Haziran 2025 itibarıyla İzmir çev­resinde yüksek sıcaklık ve güçlü rüzgârlarla tetikle­nen yangınlar meydana geldi. Yangınlarda 50 bine yakın kişi tahliye edilirken, 1 Haziran-7 Temmuz ara­sında ölçülen verilere göre 26 bin 260 hektarlık alan kül oldu. 25 Haziran’dan bu yana 47 farklı şehirde orman yangını çıktı ve ya­nan 80 bin hektarlık alanın dörtte biri İzmir’e ait idi. Sakarya Geyve'de 20 Tem­muz’da çıkan ve Bilecik ta­rafına sıçrayan yangın ise henüz tam olarak kontrol altına alınamadı.

Ateş çağı başladı, dünya alev alev: Pirosen Dönemi etkisi - Resim : 2

Stratejinin yenilenmesi gerekiyor

Hesaplamalara göre 2015- 2024 döneminde yaşanan yangınların dünyaya ma­liyeti 132.6 milyar dolar düzeyinde. Ekonomik İş­birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Millet­ler Çevre Programı (UNEP) tahminlerine göre orman yangınlarının 2025-2050 yılları arasında yılda 300- 400 milyar dolarlık eko­nomik kayba neden ola­cağı, ek olarak da yılda 3-6 milyar ton karbondioksit salımına neden olacağı düşünülüyor. Yangınlarla mücadele için uzmanların tavsiyesi ise stratejinin ye­nilenmesi gerektiği.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL