Ateş çağı başladı, dünya alev alev: Pirosen Dönemi etkisi
İklim krizi, insan hatası ve yetersiz altyapı birleşince orman yangınlarının önü alınamaz oldu. 2023 ve 2024’teki rekor yangınların ardından 2025, Pirosen Dönemi’nin şiddetini ortaya koydu. Yaşanan yangınlarda Los Angeles, Amazon ve İzmir aynı kaderi paylaştı.
Başak Nur GÖKÇAM
Bilim insanları ve çevre tarihçileri tarafından kullanılan Pirosen Dönemi; insan faaliyetlerinin neden olduğu aşırı ve yaygın yangınların gezegen üzerindeki etkilerinin jeolojik ve ekolojik olarak kalıcı bir iz bırakacak kadar büyük olduğunu anlatmak için kullanılır. Uzmanlar bu dönemle mücadele edebilmek için aynı anda hem karbon emisyonlarını azaltmayı hem de yangınlara karşı dirençli yönetim stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini öneriyor.
Dünya genelinde 2023 ve 2024 yıllarında meydana gelen orman yangınları, hem yanan alan büyüklüğü hem de karbon salımı açısından rekor seviyelere ulaştı. 2025 ise can yakan yangınlarla geçmeye devam ediyor. Bilim insanlarına göre dünya artık insan faaliyetlerinden kaynaklanan aşırı ve yaygın yangınların yaşandığı ‘Pirosen Dönemi’ne (ateş çağı) girdi. Sıcaklık rekorlarının sıklıkla gündemde yer aldığı, kontrolsüzce büyüyen bu yangınların altındaki en önemli etkenlerden biri de iklim krizi. Peki bu kadar yangının yaşanmasına neden olan tek sebep iklim krizi mi? Tabii ki hayır.
Küresel ölçekte son 20 yılda yaşanan büyük orman yangınlarının en az yüzde 50’si doğrudan veya dolaylı olarak iklim değişikliğiyle ilişkilendiriliyor. Geriye kalan yüzde 50’de ise insan kaynaklı hatalar ve altyapı yetersizlikleri yatıyor. Uzmanlar tüm bu nedenlerin birleşiminin, bugün yaşanan yangınlara sebep olduğunu vurguluyor. Ve ne yazık ki dünyanın nefesi her geçen gün biraz daha kesiliyor.
Son iki yılda 3.9 milyon kilometrekare ormanlık alan yandı
Küresel ölçekte son iki yıl içinde yaklaşık 3.9 milyon kilometrekare ormanlık alanın yangınlardan etkilendiği kaydedildi. Bu yangınlar, karbon emisyonu ortalamalarının yüzde 16 üstünde seyretmesine neden oldu.
Yapılan incelemelere göre özellikle Kanada, Brezilya ve Rusya’da yaşanan büyük yangınlar, atmosferdeki karbon yoğunluğunu da önemli derecede artırdı. Örneğin 2023 yılında Kanada’daki yangınlar, sadece bir sezonda 3 milyar ton karbondioksit salımına neden oldu. Ve maalesef ki bu miktar, Hindistan’ın yıllık fosil yakıt kaynaklı emisyonuna eş değer.
Diğer yandan Güney Amerika’da sadece Amazon ormanlarında 2024 yılı boyunca 348 binden fazla yangın noktası tespit edildi, Brezilya’da sadece 6 ay içinde yangın sayısı yüzde 900 arttı ve 46 milyon hektardan fazla alan kül oldu. Yaşanan tüm bu yangınların artışında doğrudan iklim krizinin etkisi büyük. Hatta buna yönelik yapılan modellemeler Amazon’da yangın olasılığının 20-28 kat, Kanada’da 3 kat arttığını gösterdi.
Los Angeles en yıkıcı yangınını yaşadı
21 Mart-15 Mayıs 2025 arasında Güney Kore’de 347 yangın kayıtlara geçti. 104 bin 788 hektarlık alan küle dönerken, bu yangınlarda 32 kişi hayatını kaybetti ve 37 binden fazla insan tahliye edilerek, yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Ocak 2025’te Santa Ana rüzgârlarının etkisiyle Palisades yangını gerçekleşti. Yangınlarda 7 kişi bulunamazken, 12 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 837 yapı ise tahrip oldu. Bu yangınlar, Los Angeles tarihinde şehir sınırları içinde en yıkıcı yangın olarak kayıtlara geçti.
Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’da hava sıcaklığının bu hafta 42 dereceye kadar ulaşması beklenirken, bölge ülkelerinde çok sayıda orman yangını meydana geldi.
İlk 6 ayda 102 milyon hektar kül oldu
Ocak-Haziran 2025 döneminde dünya genelinde 102 milyon hektar alan yangınlarla zarara uğradı ve bunun yarısı Afrika’da gerçekleşti. Aralık
2024-2025 Ocak-Şubat aylarında da Arjantin, Şili ve Kolombiya’da etkili yangınlar yaşandı. Toplamda 6.03 milyon hektar arazide de yangın izine rastlandı.
Sadece İzmir’de 26 bin 260 hektar yandı
Ülkemizde de Haziran 2025 itibarıyla İzmir çevresinde yüksek sıcaklık ve güçlü rüzgârlarla tetiklenen yangınlar meydana geldi. Yangınlarda 50 bine yakın kişi tahliye edilirken, 1 Haziran-7 Temmuz arasında ölçülen verilere göre 26 bin 260 hektarlık alan kül oldu. 25 Haziran’dan bu yana 47 farklı şehirde orman yangını çıktı ve yanan 80 bin hektarlık alanın dörtte biri İzmir’e ait idi. Sakarya Geyve'de 20 Temmuz’da çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın ise henüz tam olarak kontrol altına alınamadı.
Stratejinin yenilenmesi gerekiyor
Hesaplamalara göre 2015- 2024 döneminde yaşanan yangınların dünyaya maliyeti 132.6 milyar dolar düzeyinde. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tahminlerine göre orman yangınlarının 2025-2050 yılları arasında yılda 300- 400 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olacağı, ek olarak da yılda 3-6 milyar ton karbondioksit salımına neden olacağı düşünülüyor. Yangınlarla mücadele için uzmanların tavsiyesi ise stratejinin yenilenmesi gerektiği.