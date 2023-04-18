Atık piller fidana dönüşüyor

Karton ambalaj kullanımına 2021 yılında geçen VARTA, karbon nötr hedefindeki çalışmalarına hız kazandırdı.

Pil ürünlerinin ambalaj üretiminde, yüzde 100 geri dönüştürülebilen ve FSC sertifikalı karton malzeme kullanan şirket, 2027 yılına kadar PAS2060’a göre CO2 nötr üretimine ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda çeşitli projelere imza atan VARTA, TEMA Vakfı ile iş birliği gerçekleştirerek ‘VARTA ile Atık Pilleriniz Fidana Dönüşsün’ kampanyasına imza attı.

Kampanya kapsamında ağaçlandırma ile atmosferden daha fazla karbon temizlenmesine katkıda bulunmak isteyen şirket, Migros, Teknosa, Onur, Özen ve Kim Marketler Grubu ile anlaşarak, bu marketlere atık pil toplama üniteleri yerleştirdi.

Toplanan atık piller, marketler aracılığıyla önce TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları) Derneği’ne ulaştırılacak, onların aracılığıyla da geri dönüşüme kazandırılacak Projeye ilişkin konuşan VARTA Pilleri Türkiye Genel Müdürü Kerem Acar, “TEMA Vakfı’nın çalışmalarının ülkemiz ve doğa için öneminin bilincindeyiz. Vakfın çalışmalarını uzun zamandır yakından takip ediyoruz ve 2021’den bu yana iş birliklerimiz olmuştu.

VARTA’nın dünyadaki genel politikası paralelinde, sürdürülebilirlik kavramı Türkiye olarak bizim önceliklerimiz içinde yer alıyor. Firma olarak mümkün olduğu kadar çok kaynak azaltmayı, yeniden kullanmayı veya geri dönüştürmeyi, böylece çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye genelinde çeşitli süpermarketlere yerleştirilen atık pil üniteleri ile atık pillerin VARTA Hatıra Ormanı’na dönüşeceğini belirten Acar, “Buna TEMA Vakfı, Varta Türkiye ve TAP Derneği öncülük edecek belki ama o orman, atık pil ünitesine pillerini atan her vatandaşımızın katkısıyla yeşerecek’’ diye konuştu.

94 tondan fazla plastik tasarrufu

VARTA, ambalajlarında yüzde 100 geri dönüştürülebilen karton malzeme kullanımı ile 2021 yılının son çeyreğine 94 tondan fazla plastik tasarrufu sağladı. Şirket, üretim tesislerinde ihtiyaç duyulan elektriğin yüzde 92’sini yenilenebilir enerjiden karşılıyor.