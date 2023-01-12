Atlas Copco Kompresör Tekniği’nden enerji tasarrufu sağlayan yeni teknoloji: GA VSDs

Firma, sürdürülebilir ve yüksek enerji verimliliğine sahip yeni kompresörü GA VSDs ile performans, güvenilirlik ve akıllı bağlantı özellikleriyle de işletmelerin sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerini destekliyor.

Yüzde 60’a kadar enerji verimliliği sağlıyor

GA VSDS ile kompresör teknolojisini bir üst seviyeye taşıyan firmanın yeni ürünü ile yüzde 60’a kadar enerji verimliliği sağlanıyor. GA VSDs’nin şimdiye kadar üretilen en verimli vidalı kompresör olduğuna vurgu yapan Atlas Copco Kompresör Tekniği Endüstriyel Hava Bölümü Ürün ve Pazarlama Müdürü Mert Şenol, “Bu da müşterilerimize enerji maliyetleri ve karbon ayak izini azaltma hedeflerinde çok önemli bir avantaj sağlıyor. Sadece 2021’de kurulumu gerçekleştirilen invertörlü kompresör modellerimizle Türkiye sanayisine yıllık 222.500 MWh yani 570 milyon TL’ye eşdeğer elektrik enerjisi tasarrufu sağladık. ” diyor.