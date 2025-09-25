Dünya genelinde 2.2 mil­yar insan temiz suya erişe­mezken, Türkiye’de de ar­tan nüfus ve iklim kriziyle birlikte su fakirliği riski büyüyor. Uzman­lar, su tasarrufunun sürdürülebi­lir bir gelecek için hayati olduğu uyarısında bulunarak, Türkiye’de 2050 yılına gelindiğinde kişi başı­na düşen yıllık su miktarının 1.069 metreküpe kadar düşmesinin bek­lendiğini vurguluyor.

“Türkiye su kıtlığı çeken ülke durumuna gelebilir”

Günlük yaşamda alınabilecek küçük önlemlerin ciddi tasarruf sağlayabileceğini belirten Üskü­dar Üniversitesi Sağlık Hizmetle­ri Meslek Yüksoekkulu (SHMYO) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İnci Ka­rakaş, “Akıtan muslukları tamir ederek, musluk uçlarına tasarruf aparatları takarak, tasarruflu duş başlıkları kullanarak, bulaşık ve çamaşır makinelerinde su ve ener­ji tasarruflu olanlar tercih edile­rek tonlarca miktarda su tasarrufu sağlanabilir. Ön yıkama yapmaya­rak ve makineleri dolmadan çalış­tırmayarak, duş ve diş fırçalama esnasında suyu boşa akıtmayarak, kademeli sifonlar kullanarak su­yu çok daha verimli kullanabiliriz. Kısaca basit önlemlerle büyük su tasarrufu yapılabilir” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi İnci Karakaş, gü­nümüzde suyun öneminin her za­mankinden daha hayati hale gel­diğini belirterek, su kaynaklarının sınırlı olması, giderek azalması, artan kuraklık ve küresel iklim de­ğişikliği nedeniyle su tasarrufu­nun son yıllarda daha önemli hale geldiğini vurguladı. Su tasarrufuy­la sürdürülebilir geleceğin sağ­lanması ve su kaynaklarının ko­runmasının sağlandığını anlatan Karakaş, şu ifadeleri kullandı: “Tü­ketim alışkanlıkları ve sosyoeko­nomik farklılıklarla birlikte su tü­ketimi her geçen yıl artıyor. Dünya genelinde 2.2 milyar insan içilebi­lir nitelikteki temiz suya erişemi­yor.

Kırsal kesimlerde yaşayan in­sanlar başta olmak üzere, her beş kişiden dördü içme suyuna ula­şamıyor. Halbuki; Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SDG- 6) ‘Temiz Su ve Sanitasyon’ hede­fi herkes için temiz suya erişimin sağlanmasını amaçlıyor. Ülkemiz su stresi yaşayan ülkeler kategori­sinde olmakla birlikte; artan nü­fusla kişi başına düşen kullanıla­bilir yıllık su miktarı 2030 yılında bin 200 metreküp, 2040 yılında, bin 116 metreküp, 2050 yılında ise bin 69 metreküpe kadar düşmesi bekleniyor. Bu rakamlar, ülkemi­zin su kıtlığı çeken bir ülke duru­muna gelebileceğini gösteriyor.”

Günlük yaşamda alınabilecek küçük önlemlerin ciddi tasarruf sağlayabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi İnci Karakaş, şunları kay­detti: “Tuvalet rezervuarlarının su depolama kapasitesi 16 litre­dir. 4 kişilik bir aile 16 litrelik tu­valet rezervuarı ile ayda tuvalette 7 ton su tüketiyor. 7 litre gibi daha az su hacmi olan tuvalet rezervu­arlarının kullanımı ile su tüketi­mini 2.5-3 tona düşürmek müm­kün. Tuvalet rezervuarının 16 lit­re olması halinde su tüketimini azaltabilmek için 1.5 litrelik plas­tik şişelerin doldurularak rezer­vuara koyulmasıyla su tüketimi yüzde 20 oranında azaltılabiliyor.

Klasik duş başlıklarından dakika­da ortalama 15-20 litre su akar­ken, düşük akımlı tasarruflu duş başlıklarından dakikada 9-10 lit­re su akıyor. Böylece 5 dakikalık duş esnasında daha az su tüketimi sağlanabiliyor. Düşük akımlı ta­sarruflu duş başlıklarında yüzde 30-40 su tasarrufu mümkün. Diş fırçalama ve yüz yıkama esnasın­da musluğun kapatılması halinde ortalama 15-35 litre su tasarrufu sağlanabilir.”