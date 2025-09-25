Google Haberler

“Basit önlemlerle büyük su tasarrufu yapılabilir”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İnci Karakaş, Türkiye’nin su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer almaması için bir dizi öneride bulunarak, “Basit önlemlerle büyük su tasarrufu yapılabilir” dedi.

“Basit önlemlerle büyük su tasarrufu yapılabilir”

Dünya genelinde 2.2 mil­yar insan temiz suya erişe­mezken, Türkiye’de de ar­tan nüfus ve iklim kriziyle birlikte su fakirliği riski büyüyor. Uzman­lar, su tasarrufunun sürdürülebi­lir bir gelecek için hayati olduğu uyarısında bulunarak, Türkiye’de 2050 yılına gelindiğinde kişi başı­na düşen yıllık su miktarının 1.069 metreküpe kadar düşmesinin bek­lendiğini vurguluyor.

“Türkiye su kıtlığı çeken ülke durumuna gelebilir”

Günlük yaşamda alınabilecek küçük önlemlerin ciddi tasarruf sağlayabileceğini belirten Üskü­dar Üniversitesi Sağlık Hizmetle­ri Meslek Yüksoekkulu (SHMYO) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İnci Ka­rakaş, “Akıtan muslukları tamir ederek, musluk uçlarına tasarruf aparatları takarak, tasarruflu duş başlıkları kullanarak, bulaşık ve çamaşır makinelerinde su ve ener­ji tasarruflu olanlar tercih edile­rek tonlarca miktarda su tasarrufu sağlanabilir. Ön yıkama yapmaya­rak ve makineleri dolmadan çalış­tırmayarak, duş ve diş fırçalama esnasında suyu boşa akıtmayarak, kademeli sifonlar kullanarak su­yu çok daha verimli kullanabiliriz. Kısaca basit önlemlerle büyük su tasarrufu yapılabilir” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi İnci Karakaş, gü­nümüzde suyun öneminin her za­mankinden daha hayati hale gel­diğini belirterek, su kaynaklarının sınırlı olması, giderek azalması, artan kuraklık ve küresel iklim de­ğişikliği nedeniyle su tasarrufu­nun son yıllarda daha önemli hale geldiğini vurguladı. Su tasarrufuy­la sürdürülebilir geleceğin sağ­lanması ve su kaynaklarının ko­runmasının sağlandığını anlatan Karakaş, şu ifadeleri kullandı: “Tü­ketim alışkanlıkları ve sosyoeko­nomik farklılıklarla birlikte su tü­ketimi her geçen yıl artıyor. Dünya genelinde 2.2 milyar insan içilebi­lir nitelikteki temiz suya erişemi­yor.

Kırsal kesimlerde yaşayan in­sanlar başta olmak üzere, her beş kişiden dördü içme suyuna ula­şamıyor. Halbuki; Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SDG- 6) ‘Temiz Su ve Sanitasyon’ hede­fi herkes için temiz suya erişimin sağlanmasını amaçlıyor. Ülkemiz su stresi yaşayan ülkeler kategori­sinde olmakla birlikte; artan nü­fusla kişi başına düşen kullanıla­bilir yıllık su miktarı 2030 yılında bin 200 metreküp, 2040 yılında, bin 116 metreküp, 2050 yılında ise bin 69 metreküpe kadar düşmesi bekleniyor. Bu rakamlar, ülkemi­zin su kıtlığı çeken bir ülke duru­muna gelebileceğini gösteriyor.”

Günlük yaşamda alınabilecek küçük önlemlerin ciddi tasarruf sağlayabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi İnci Karakaş, şunları kay­detti: “Tuvalet rezervuarlarının su depolama kapasitesi 16 litre­dir. 4 kişilik bir aile 16 litrelik tu­valet rezervuarı ile ayda tuvalette 7 ton su tüketiyor. 7 litre gibi daha az su hacmi olan tuvalet rezervu­arlarının kullanımı ile su tüketi­mini 2.5-3 tona düşürmek müm­kün. Tuvalet rezervuarının 16 lit­re olması halinde su tüketimini azaltabilmek için 1.5 litrelik plas­tik şişelerin doldurularak rezer­vuara koyulmasıyla su tüketimi yüzde 20 oranında azaltılabiliyor.

Klasik duş başlıklarından dakika­da ortalama 15-20 litre su akar­ken, düşük akımlı tasarruflu duş başlıklarından dakikada 9-10 lit­re su akıyor. Böylece 5 dakikalık duş esnasında daha az su tüketimi sağlanabiliyor. Düşük akımlı ta­sarruflu duş başlıklarında yüzde 30-40 su tasarrufu mümkün. Diş fırçalama ve yüz yıkama esnasın­da musluğun kapatılması halinde ortalama 15-35 litre su tasarrufu sağlanabilir.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar