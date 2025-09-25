“Basit önlemlerle büyük su tasarrufu yapılabilir”
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İnci Karakaş, Türkiye’nin su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer almaması için bir dizi öneride bulunarak, “Basit önlemlerle büyük su tasarrufu yapılabilir” dedi.
Dünya genelinde 2.2 milyar insan temiz suya erişemezken, Türkiye’de de artan nüfus ve iklim kriziyle birlikte su fakirliği riski büyüyor. Uzmanlar, su tasarrufunun sürdürülebilir bir gelecek için hayati olduğu uyarısında bulunarak, Türkiye’de 2050 yılına gelindiğinde kişi başına düşen yıllık su miktarının 1.069 metreküpe kadar düşmesinin beklendiğini vurguluyor.
“Türkiye su kıtlığı çeken ülke durumuna gelebilir”
Günlük yaşamda alınabilecek küçük önlemlerin ciddi tasarruf sağlayabileceğini belirten Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksoekkulu (SHMYO) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İnci Karakaş, “Akıtan muslukları tamir ederek, musluk uçlarına tasarruf aparatları takarak, tasarruflu duş başlıkları kullanarak, bulaşık ve çamaşır makinelerinde su ve enerji tasarruflu olanlar tercih edilerek tonlarca miktarda su tasarrufu sağlanabilir. Ön yıkama yapmayarak ve makineleri dolmadan çalıştırmayarak, duş ve diş fırçalama esnasında suyu boşa akıtmayarak, kademeli sifonlar kullanarak suyu çok daha verimli kullanabiliriz. Kısaca basit önlemlerle büyük su tasarrufu yapılabilir” dedi.
Dr. Öğr. Üyesi İnci Karakaş, günümüzde suyun öneminin her zamankinden daha hayati hale geldiğini belirterek, su kaynaklarının sınırlı olması, giderek azalması, artan kuraklık ve küresel iklim değişikliği nedeniyle su tasarrufunun son yıllarda daha önemli hale geldiğini vurguladı. Su tasarrufuyla sürdürülebilir geleceğin sağlanması ve su kaynaklarının korunmasının sağlandığını anlatan Karakaş, şu ifadeleri kullandı: “Tüketim alışkanlıkları ve sosyoekonomik farklılıklarla birlikte su tüketimi her geçen yıl artıyor. Dünya genelinde 2.2 milyar insan içilebilir nitelikteki temiz suya erişemiyor.
Kırsal kesimlerde yaşayan insanlar başta olmak üzere, her beş kişiden dördü içme suyuna ulaşamıyor. Halbuki; Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SDG- 6) ‘Temiz Su ve Sanitasyon’ hedefi herkes için temiz suya erişimin sağlanmasını amaçlıyor. Ülkemiz su stresi yaşayan ülkeler kategorisinde olmakla birlikte; artan nüfusla kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı 2030 yılında bin 200 metreküp, 2040 yılında, bin 116 metreküp, 2050 yılında ise bin 69 metreküpe kadar düşmesi bekleniyor. Bu rakamlar, ülkemizin su kıtlığı çeken bir ülke durumuna gelebileceğini gösteriyor.”
Günlük yaşamda alınabilecek küçük önlemlerin ciddi tasarruf sağlayabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi İnci Karakaş, şunları kaydetti: “Tuvalet rezervuarlarının su depolama kapasitesi 16 litredir. 4 kişilik bir aile 16 litrelik tuvalet rezervuarı ile ayda tuvalette 7 ton su tüketiyor. 7 litre gibi daha az su hacmi olan tuvalet rezervuarlarının kullanımı ile su tüketimini 2.5-3 tona düşürmek mümkün. Tuvalet rezervuarının 16 litre olması halinde su tüketimini azaltabilmek için 1.5 litrelik plastik şişelerin doldurularak rezervuara koyulmasıyla su tüketimi yüzde 20 oranında azaltılabiliyor.
Klasik duş başlıklarından dakikada ortalama 15-20 litre su akarken, düşük akımlı tasarruflu duş başlıklarından dakikada 9-10 litre su akıyor. Böylece 5 dakikalık duş esnasında daha az su tüketimi sağlanabiliyor. Düşük akımlı tasarruflu duş başlıklarında yüzde 30-40 su tasarrufu mümkün. Diş fırçalama ve yüz yıkama esnasında musluğun kapatılması halinde ortalama 15-35 litre su tasarrufu sağlanabilir.”