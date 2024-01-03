Bitki liflerinden üretken bakteri geliştirildi

Başak Nur GÖKÇAM

Maya ve bakteriler aynı zamanda bitki şekerlerini biyoyakıtlara ve geleneksel olarak fosil yakıtlardan elde edilen kimyasallara da dönüştürebilir. Buradan hareketle araştırmaya koyulan ekip, bitki liflerinden iki kimyasal ürünü aynı anda üretebilen bir bakteri geliştirmenin peşine düştü.

Çalışmalar sonucunda yeterince kullanılmayan bitki liflerinden daha üretici bakteri geliştirmeyi başaran Wisconsin-Madison Üniversitesi araştırmacıları, geliştirilen bakterinin insana kıyasla çok daha hızlı ve emisyonsuz kimyasal ürün ürettiğini gördü. Bu keşfin, biyoyakıtların daha sürdürülebilir ve ticari olarak uygulanabilir hale getirilmesine yardımcı olacağı belirtildi. Bu sayede bir kapta iki ürün yapmak için ihtiyaç duyulan enerji ve sera gazı miktarı da azalmış olacak.

UW-Madison bakteriyoloji profesörü ve Great Lakes Biyoenerji Araştırma Merkezi direktörü Tim Donohue, "Bildiğim kadarıyla, aynı anda iki değerli ürünü tek bir mikropta yapabileceğiniz ilk seferlerden biri. Prensip olarak, strateji net sera gazı emisyonlarını azaltır ve ekonomiyi iyileştirir. Bir kapta iki ürün yapmak için ihtiyaç duyduğunuz enerji ve sera gazı miktarı, her kapta bir ürün yapmak için iki kap çalıştırmaktan daha az olacaktır" dedi.

Araştırmaya katkıda bulunan Ben Hall ise, “Hücreleri zaten ayırıyorduk. Şimdi her ikisinden de çıkan bir ürünümüz olacak ama karbon emisyonu sorunumuzu yalnızca iki ürün üreterek çözmeyeceğiz” bilgisini verdi.