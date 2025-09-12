Biyolojik çeşitlilik korunmalı
İklim alanındaki 15 sivil toplum kuruluşundan oluşan İklim Ağı, Türkiye'nin sera gazını azaltacak şekilde 2035 hedeflerinin hızla belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Biyolojik çeşitliliği koruyacak etkili bir iklim hedefi belirlenmesi çağrısında bulunuldu.
Türkiye’nin iklim alanında çalışan 15 sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren İklim Ağı, Türkiye'nin yakında açıklayacağı 2035 yılı iklim hedefinin, sera gazı emisyonlarını bugünden itibaren azaltacak şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye’nin, Avrupa’da iklim değişikliğine karşı en kırılgan ülke konumunda olduğu belirtilen açıklamada, “Türkiye, hali hazırda sel, kuraklık ve orman yangınları gibi iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyor. Bu nedenle, İklim Ağı, ülkenin daha dirençli hale gelmesini sağlayacak, biyolojik çeşitliliği ve doğal sistemleri koruyacak etkili bir iklim hedefinin belirlenmeli çağrısında bulunuyor" denildi.
Hedefler iddialı olmalı
Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası’na sunacağı 2035 Ulusal Katkı Beyanının (NDC), yeni iklim hedeflerini içereceğine işaret edilen açıklamada, söz konusu hedeflerin adil dönüşümü sağlayacak ve karbonsuz bir ekonomiye geçişi hızlandıracak şekilde iddialı olması gerektiğine vurgu yapıldı.
Türkiye’nin, 2022 yılında sunduğu iklim hedefinde 2030’a kadar artıştan yüzde 41 oranında azaltım taahhüt ettiğine işaret edilen açıklamada, “Türkiye’nin referans aldığı mevcut büyüme senaryosunda sera gazı emisyonları artmaya devam ediyor, iklim hedefi ile bu büyüme senaryosu üzerinden bir azaltım öngörülüyor. Bu artıştan azaltım hedefi aslında emisyonların 2030’a kadar yüzde 30’dan fazla artması anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı. İklim Ağı, Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, 2035 iklim hedefinin yalnızca bir beyan değil, toplumun ve doğanın geleceğini şekillendirecek gerçekçi ve dönüştürücü bir yol haritası olması gerektiğini söyledi.
Yeşil alanlar artırılsın yangın önleme güçlensin
İklim Ağı, Türkiye’nin 2035 iklim hedefi için şu önerilerde bulundu:
-Fosil yakıtlardan çıkış: Kömürden elektrik üretiminin sonlandırılması, gaz ve petrole yeni yatırımların durdurulması, fosil yakıt teşviklerinin 2030’a kadar kaldırılması.
-Gıda güvencesi: Onarıcı tarımın yaygınlaştırılması, su tüketiminin yüzde 50 azaltılması, yeşil alanların artırılması.
-Orman yangınlarıyla mücadele: Yangın önleme yöntemlerinin güncellenmesi, yangınla mücadele teşkilatının güçlendirilmesi.