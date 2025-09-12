Biyolojik çeşitlilik korunmalı

Türkiye’nin iklim alanında çalışan 15 sivil toplum kuruluşunu bir ara­ya getiren İklim Ağı, Türkiye'nin ya­kında açıklayacağı 2035 yılı iklim hedefinin, sera gazı emisyonlarını bugünden itibaren azaltacak şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin, Avrupa’da iklim de­ğişikliğine karşı en kırılgan ülke konumun­da olduğu belirtilen açıklamada, “Türkiye, hali hazırda sel, kuraklık ve orman yangınla­rı gibi iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyor. Bu nedenle, İklim Ağı, ülkenin daha dirençli hale gelmesini sağla­yacak, biyolojik çeşitliliği ve doğal sistemle­ri koruyacak etkili bir iklim hedefinin belir­lenmeli çağrısında bulunuyor" denildi.

Hedefler iddialı olmalı

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası’na sunacağı 2035 Ulusal Katkı Beyanının (NDC), yeni iklim hedeflerini içe­receğine işaret edilen açıklamada, söz konu­su hedeflerin adil dönüşümü sağlayacak ve karbonsuz bir ekonomiye geçişi hızlandıra­cak şekilde iddialı olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Türkiye’nin, 2022 yılında sunduğu iklim hedefinde 2030’a kadar artıştan yüzde 41 oranında azaltım taahhüt ettiğine işaret edilen açıklamada, “Türkiye’nin referans al­dığı mevcut büyüme senaryosunda sera gazı emisyonları artmaya devam ediyor, iklim he­defi ile bu büyüme senaryosu üzerinden bir azaltım öngörülüyor. Bu artıştan azaltım he­defi aslında emisyonların 2030’a kadar yüz­de 30’dan fazla artması anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı. İklim Ağı, Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat olduğunu vurgula­yarak, 2035 iklim hedefinin yalnızca bir be­yan değil, toplumun ve doğanın geleceğini şekillendirecek gerçekçi ve dönüştürücü bir yol haritası olması gerektiğini söyledi.

Yeşil alanlar artırılsın yangın önleme güçlensin

İklim Ağı, Türkiye’nin 2035 ik­lim hedefi için şu önerilerde bulundu:

-Fosil yakıtlardan çıkış: Kö­mürden elektrik üretiminin sonlandırılması, gaz ve petro­le yeni yatırımların durdurul­ması, fosil yakıt teşviklerinin 2030’a kadar kaldırılması.

-Gıda güvencesi: Onarıcı ta­rımın yaygınlaştırılması, su tü­ketiminin yüzde 50 azaltılma­sı, yeşil alanların artırılması.

-Orman yangınlarıyla müca­dele: Yangın önleme yöntem­lerinin güncellenmesi, yangın­la mücadele teşkilatının güç­lendirilmesi.