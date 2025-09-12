Google Haberler

Biyolojik çeşitlilik korunmalı

İklim alanındaki 15 sivil toplum kuruluşundan oluşan İklim Ağı, Türkiye'nin sera gazını azaltacak şekilde 2035 hedeflerinin hızla belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Biyolojik çeşitliliği koruyacak etkili bir iklim hedefi belirlenmesi çağrısında bulunuldu.

Türkiye’nin iklim alanında çalışan 15 sivil toplum kuruluşunu bir ara­ya getiren İklim Ağı, Türkiye'nin ya­kında açıklayacağı 2035 yılı iklim hedefinin, sera gazı emisyonlarını bugünden itibaren azaltacak şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin, Avrupa’da iklim de­ğişikliğine karşı en kırılgan ülke konumun­da olduğu belirtilen açıklamada, “Türkiye, hali hazırda sel, kuraklık ve orman yangınla­rı gibi iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyor. Bu nedenle, İklim Ağı, ülkenin daha dirençli hale gelmesini sağla­yacak, biyolojik çeşitliliği ve doğal sistemle­ri koruyacak etkili bir iklim hedefinin belir­lenmeli çağrısında bulunuyor" denildi.

Hedefler iddialı olmalı

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası’na sunacağı 2035 Ulusal Katkı Beyanının (NDC), yeni iklim hedeflerini içe­receğine işaret edilen açıklamada, söz konu­su hedeflerin adil dönüşümü sağlayacak ve karbonsuz bir ekonomiye geçişi hızlandıra­cak şekilde iddialı olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Türkiye’nin, 2022 yılında sunduğu iklim hedefinde 2030’a kadar artıştan yüzde 41 oranında azaltım taahhüt ettiğine işaret edilen açıklamada, “Türkiye’nin referans al­dığı mevcut büyüme senaryosunda sera gazı emisyonları artmaya devam ediyor, iklim he­defi ile bu büyüme senaryosu üzerinden bir azaltım öngörülüyor. Bu artıştan azaltım he­defi aslında emisyonların 2030’a kadar yüz­de 30’dan fazla artması anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı. İklim Ağı, Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat olduğunu vurgula­yarak, 2035 iklim hedefinin yalnızca bir be­yan değil, toplumun ve doğanın geleceğini şekillendirecek gerçekçi ve dönüştürücü bir yol haritası olması gerektiğini söyledi.

Yeşil alanlar artırılsın yangın önleme güçlensin

İklim Ağı, Türkiye’nin 2035 ik­lim hedefi için şu önerilerde bulundu:

-Fosil yakıtlardan çıkış: Kö­mürden elektrik üretiminin sonlandırılması, gaz ve petro­le yeni yatırımların durdurul­ması, fosil yakıt teşviklerinin 2030’a kadar kaldırılması.

-Gıda güvencesi: Onarıcı ta­rımın yaygınlaştırılması, su tü­ketiminin yüzde 50 azaltılma­sı, yeşil alanların artırılması.

-Orman yangınlarıyla müca­dele: Yangın önleme yöntem­lerinin güncellenmesi, yangın­la mücadele teşkilatının güç­lendirilmesi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
