Borusan EnBW Enerji’den 120 milyon dolarlık bir finansman anlaşması

Borusan EnBW Enerji, aldığı yeni finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verirken, sürdürülebilirlik hedeflerini de daha ileriye taşıyor.

Bu yeni finansman ile Borusan EnBW Enerji, 116 MW kurulu güce sahip Rüzgâr Enerji Santrali (RES) yatırımları gerçekleştirecek. Şirket, bu kapsamda 80 MW kurulu güce sahip olacak Pelit RES’yi hayata geçirirken, Balabanlı RES’de ise 36 MW gücündeki kapasite artışı yatırımlarını tamamlayacak. Tamamı yenilenebilir enerji tesislerinden oluşan kurulu gücü ile Borusan EnBW Enerji, aldığı finansmanla Türkiye’nin ve dünyanın sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlayan yatırımlarına yenilerini ekleyerek kurulu gücünü 935 MW’a çıkaracak.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını iklim, insan ve inovasyon başlıklarında yürüten Borusan EnBW Enerji, aldığı finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarının yanında bu sektördeki cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak amacıyla, özellikle saha rollerinde çalışan kadın istihdamını artıracak çalışmalar da yapacak. Bu yatırımlar, Borusan EnBW Enerji’nin yenilenebilir enerji alanındaki lider konumunu güçlendirerek, Türkiye’nin 2030 enerji hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

"İklim değişikliğiyle mücadelede kritik öneme sahip"

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede “Borusan EnBW Enerji olarak, ülkemizin yeşil dönüşümüne ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlenmeye devam ediyoruz. Bugün duyurduğumuz 116 MW kurulu güce sahip yeni rüzgâr enerji santrallerimiz için sağladığımız 120 milyon dolarlık finansman, bu taahhüdümüzün somut bir göstergesi. Bu yatırımlarımızdan biri Tekirdağ’da Çorlu ve Muratlı ilçeleri arasında yer alan ve bu yıl 10. yaşını kutladığımız Balabanlı RES tesisimizin kapasite artışı projesi. Diğer projemiz ise Sivas’ın Gürün ilçesinde kurulacak Pelit RES. 80 MW kurulu güce sahip olacak bu santralimiz, aynı zamanda İç Anadolu bölgemizdeki ilk projemiz olma özelliğine sahip. Bu yatırımlarımızla birlikte, hem enerji üretim kapasitemizi artırarak ülkemizin enerji ihtiyacına daha etkin bir şekilde cevap verecek hem de sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlar, enerji arz güvenliği, uygun maliyetle enerji tedariği ve iklim değişikliğiyle mücadelede kritik öneme sahip. Projelerimizin bir diğer önemli ayağını ise kapsayıcılık oluşturuyor. Sektörümüzdeki cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların iş gücüne katılımını desteklemek, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.” dedi.

"Enerji yatırımlarımızda önemli bir kilometre taşına ulaştık"

Borusan EnBW Enerji Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Murat Gördeslioğlu ise şunları söyledi: “Bugün duyurduğumuz 120 milyon dolarlık finansman anlaşmasıyla, Borusan EnBW Enerji olarak yenilenebilir enerji yatırımlarımızda önemli bir kilometre taşına ulaştık. Akbank, EBRD, Türkiye İş Bankası ve TSKB gibi köklü finans kuruluşlarınca sağlanacak finansman, projelerimizin sektördeki öneminin bir göstergesi. Bu finansman sayesinde, yeni rüzgâr enerji santralimizi hayata geçirirken yenilenebilir enerji portföyümüzü önemli ölçüde genişleteceğiz. Finansal açıdan baktığımızda, bu anlaşma şirketimizin uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak ve yatırımcılarımız için de değer yaratacaktır.”