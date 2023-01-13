Borusan EnBW Enerji’den elektrikli araç şarj ağı atılımı

Türkiye’de elektrikli araç şarj hizmetleri sektöründe etkin olmayı planlayan Borusan EnBW Enerji, yüzde 100 yenilenebilir enerji portföyü oluştururken, bu süreçte edinilen mühendislik tecrübesini de elektrikli araç kullanıcıları ile buluşturmaya hazırlanıyor.

7 bin hizmet noktası hedefleniyor

Başlangıçta 500’den fazla noktada ‘elektrikli araç hızlı şarj hizmeti’ vereceğini bildiren Borusan EnBW Enerji, bu alanda yapacağı yatırımlarla hizmet noktasını 7 bine ulaştırmayı hedefliyor. Öte yandan şirket, 30 dakikadan az sürede yüzde 80 şarj oranı sağlayacak yaygın şarj ağını, önceden kolay rezervasyon imkanı sunan mobil uygulama ve müşterilerine özel farklı katma değerli çözümlerle de destekleyeceğini belirtiyor.

5 milyar TL’lik yatırım

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, “Enerji ve ulaşım sektörlerindeki dönüşüm süreçleri, iklim krizi ile mücadelenin yarınını belirleyecek. Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimimizle ülkemizde temiz enerji dönüşümüne güçlü bir katkı vermeye devam ediyoruz” dedi. Amasyalı, sözlerine şöyle devam etti: “Borusan EnBW Enerji olarak, hissedarlarımızın da tecrübe ve uzmanlıkları desteğinde, yeni bir kulvarda yatırım yapmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Elektrikli araç şarj istasyonu ağımıza 2030 yılına kadar yapacağımız 5 milyar TL’yi aşan yatırım ile bu sektörde yaygın hızlı şarj ağına sahip, etkin işletmecilerinden olmayı hedefliyoruz.”