Bosch Termoteknik, ‘Tasarruf Candır’ projesini hayata geçirdi

Çocuklarda enerji tasarrufu hakkında bilinç ve farkındalığı artırmak için ‘Tasarruf Candır’ projesine hayat veren Bosch Termoteknik, bu kapsamda İstanbul ve Manisa’daki 5 okulda çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde; enerji tasarrufunun daha yeşil bir yaşam için yapacağı katkılar, çocuklara oyunlar ve eğlenceli aktiviteler üzerinden anlatıldı.

Projede gerçekleşen oyunlar ve eğlenceli aktivitelerde çocuklar, ‘Yeşil Yaşam Kahramanları’na dönüştürülerek, bilinçlenmeleri amaçlandı. 5 ilköğretim okulunda çocuklarla bir araya gelen Bosch Termoteknik’in ‘Yeşil Yaşam Kahramanları’, çocuklara enerji tasarrufu hakkında bilgi verdi. Çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak keyifli bir gün geçiren ‘Yeşil Yaşam Kahramanları’, etkinlikler boyunca sıkça ‘Öğrenmeyi sever, enerji sever, tasarruf sever, tasarruf candır’ sloganlarını dile getirdi. Enerji tasarrufu sağlayacak projeler geliştirmeleri için çocuklara ilham vermeyi amaçlayan Bosch Termoteknik, eğitici ve eğlendirici etkinliklerine önümüzdeki süreçte de devam edecek.