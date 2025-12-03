Bulutların soğutma gücü 3’te 2 azaldı
Kızıldeniz’deki çatışmalar nedeniyle gemilerin aniden rota değiştirmesi, iklim tahminlerindeki en büyük belirsizlik kaynaklarından birini çözme fırsatı sundu. Yeni bir araştırmaya göre, gemilerde kullanılan düşük kükürtlü yakıtlar, bulutların Dünya’yı soğutma yeteneğini yaklaşık yüzde 67 oranında azaltıyor. Bu keşif, iklim modellerini yeniden şekillendirecek.
Başak Nur GÖKÇAM
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 2020’de yürürlüğe koyduğu daha temiz yakıt düzenlemeleri, deniz taşımacılığında kükürt içeriğini önemli ölçüde azalttı. Ancak bu çevresel faydanın beklenmedik bir iklim etkisi olduğu ortaya çıktı. Florida Eyalet Üniversitesi’nden atmosfer bilimcileri Michael Diamond ve Lilli Boss’un yaptığı çalışma, gemi emisyonlarının parlak, yansıtıcı bulutlar oluşturma yeteneğinin daha temiz yakıtlarla birlikte önemli ölçüde zayıfladığını gösterdi.
Kasım 2023’ten itibaren Bab el-Mendeb Boğazı’ndaki saldırılar nedeniyle Kızıldeniz’deki gemi trafiğinin azalması ve birçok geminin rotasını Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’na çevirmesi, bilim insanları için eşsiz bir ‘doğal deney’ ortamı yarattı. Bu durum, özellikle sürekli alçak bulut oluşumuyla bilinen Güney Atlantik bölgesinde, gemi kirliliğine güçlü tepki veren bir alanda nakliye faaliyetlerinde ani bir artışa neden oldu.
Araştırmacılar, bu ani rota değişikliğini kullanarak, hava koşulları veya yeni politikalar gibi diğer faktörlerin etkileşimi olmadan, bulutların değişen gemi emisyonlarına nasıl tepki verdiğini gözlemleyebildiler. Uydu ölçümleri, Güneydoğu Atlantik Okyanusu üzerinde azot dioksit (NO2) emisyonlarında belirgin bir artış gösterdi. NO2, gemi motorlarından salınır ve IMO 2020 kükürt kurallarından etkilenmez, bu da onu artan gemi trafiğinin güvenilir bir göstergesi haline getirdi. Bu sayede, aynı seviyedeki gemi faaliyetlerinde yakıt düzenlemelerinden önceki ve sonraki bulut koşulları doğrudan karşılaştırılabildi.
İki katı gemiye rağmen daha az bulut
Atmosferik Kimya ve Fizik dergisinde yayımlanan bulgulara göre, 2024 yılında bölgeden neredeyse iki kat daha fazla gemi geçmesine rağmen, bulut damlacıklarının oluşumu IMO 2020 öncesine göre yalnızca biraz daha zayıftı. Diamond ve Boss, kükürt emisyonlarına bağlı olarak değişen bulut damlacık sayılarını, düzenlemelerle değişmeden kalan NO2 miktarıyla karşılaştırarak, yakıt kurallarının yürürlüğe girmesinden sonra gemilerin bulut oluşumunu etkileme kabiliyetinde yüzde 67’lik çarpıcı bir azalma tespit etti.
Bu, daha temiz yakıtların, atmosferdeki sülfat aerosollerinin azalmasına yol açarak, bulutların daha fazla güneş ışığını yansıtan ve gezegeni soğutan küçük damlacıklar oluşturma yeteneğini önemli ölçüde düşürdüğü anlamına geliyor. Tarihsel olarak, bu bulut soğutma etkisi, sera gazlarının neden olduğu ısınmanın yaklaşık üçte birini dengelemiştir. Ancak bu yeni bulgular, insan sağlığı için faydalı olan daha temiz yakıtların, iklim üzerinde beklenmedik ve karmaşık etkileri olabileceğini gösteriyor.
Dengesizliği çözmeye yardımcı olacak
Bu araştırma, küresel iklim modellerini iyileştirmek için hayati önem taşıyor. Aerosol-bulut etkileşimleri, iklim tahminlerindeki en büyük belirsizlik kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. CO2 gibi sera gazları yüzyıllarca atmosferde kalırken, aerosoller sadece günler veya haftalar boyunca varlığını sürdürür. Kısa ömürleri ve bulutların doğal değişkenliği, etkileşimlerini ölçmeyi zorlaştırıyor. Bu yeni veriler, bilim insanlarına Dünya’nın enerji dengesiyle ilgili belirsizliği azaltmada yardımcı oluyor.
Çevre düzenlemeleri daha bilinçli yapılabilir
Politika yapıcılar için de bu sonuçlar büyük önem taşıyor. Hava kalitesini iyileştiren ve on binlerce erken ölümü önleyen IMO düzenlemesi gibi kararlar alınırken, bunların iklim üzerindeki dolaylı etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerekecek. Araştırma, insan sağlığını koruma eylemlerinin bulut kaynaklı soğutmayı da etkileyebileceği göz önüne alındığında, hava kalitesini iyileştirirken ortaya çıkan karmaşık dengeleri vurguluyor. Daha net bilgilerle, uzun vadeli iklim hedefleri doğrultusunda daha bilinçli çevre düzenlemeleri yapılabilir.