Bursa, sanayisini yeşillendirecek

Bursa Tica­ret ve Sana­yi Odası çatı­sı altında faaliyet göste­ren Bursa AB Bilgi Merkezi, çevresel farkındalığı artır­mak amacıyla ‘Biyolojik Çe­şitliliği Koruma ve Sürdürüle­bilirlik Paneli düzenledi.

Avrupa Birliği Türkiye De­legasyonu’nun finansal deste­ğiyle yürütülen, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın des­teklenmesi projesi kapsamın­da faaliyetlerini Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında sürdüren Bursa AB Bil­gi Merkezi, çevresel farkında­lığın artırılması amacıyla “Bi­yolojik Çeşitliliği Koruma ve Sürdürülebilirlik Paneli” dü­zenledi.

BTSO 15 Temmuz Şe­hitleri Prof. Dr. İlhan Varank Mesleki Eğitim Külliyesi’nde bulunan Prof. Dr. İlhan Varank Konferans Salonu’nda gerçek­leştirildi. Etkinlikte, biyolojik çeşitliliğin korunması, karbon ayak izinin azaltılması, Avru­pa Yeşil Mutabakatı ve sürdü­rülebilir kalkınma gibi güncel çevre politikaları ele alındı.

“Çevre sorunları tüm insanlığın meselesidir”

Panelin açılış konuşması­nı gerçekleştiren BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkan Yardımcısı Fatih Dursun, biyolojik çeşit­lilik ve sürdürülebilir kalkın­manın, soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve günlük yaşa­mımızla doğrudan ilişkili ya­şamsal meseleler olduğunu ifade etti.

Dursun, “Dünya, ta­rihi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile üretimi yeniden şekillendiriyor ve çevre dos­tu olmayan ürünlerin pazarda yer bulamayacağı bir sistem kuruyor. Bu bir çevre politi­kası olduğu kadar bir rekabet stratejisidir. Ancak çevre ilgili sorunlar, sadece AB ülkeleri­nin değil, tüm insanlığın ortak meselesidir.” Dedi.

Konuşma­sında öğrencilere de seslenen Fatih Dursun, “Sizler, yeşil dö­nüşümün mühendisleri, tasa­rımcıları ve girişimcileri ola­caksınız. Bir çevre mühendisi atık suyu içilebilir hale getire­cek, bir endüstriyel tasarımcı geri dönüştürülmüş malzeme­lerle yepyeni ürünler geliştire­cek, bir girişimci, temiz ener­jiyle çalışan fabrikalar kura­cak. Bugün bu salonda bilim insanları, STK’lar ve sanayici­lerle bir aradasınız. Bu fırsa­tı değerlendirin. Sorun, sorgu­layın, çözümün parçası olun.” İfadelerini kullandı.

“Bursa’yı örnek bir yeşil sanayi merkezi haline getiriyoruz”

BTSO olarak Bursa’nın köklü sanayi mirasına yakışır biçimde hareket ettiklerinin altını çizen Dursun, “Bursa, bugün 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye’nin lokomotif kentlerinden biri. Bu ticaretin yüzde 60’tan fazlası ise AB ülkeleriyle. Kurallara uyan değil, kural koyan bir Bursa hedefliyoruz. AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyimiz, sanayicilerimizi bu dönüşüme hazırlıyor. Sıfır Atık, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi projeleriyle Bursa’yı örnek bir yeşil sanayi merkezi haline getiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Bugün attığımız adım geleceğe yapılan bir yatırımdır”

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu, “Sürdürülebilirlik için atılan adımların temelinde bireysel farkındalık var. Özellikle gençlerin bu bilinci edinmeleri, geleceğin şekillenmesinde kritik rol oynuyor. Öğrencilerin çevre bilinciyle tanışması ve bunu yaşam pratiğine dönüştürmesi, sürdürülebilir geleceğin temelini oluşturuyor. Bu yaşlarda kazanılan farkındalık, sonraki nesillere de aktarılacak güçlü bir bilinç zinciridir. Avrupa ülkeleri sürdürülebilirliğe ciddi yatırımlar yapıyor, fakat bu politikaların kalıcı olması bireysel farkındalıkla mümkün. Bugün burada attığımız adım, geleceğe yapılan bir yatırımdır.” İfadelerini kullandı.