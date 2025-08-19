BURTOM Sağlık Grubu’ndan İnegöl’de GES yatırımı

Türkiye genelinde sağlık alanında faaliyet gösteren BURTOM Sağlık Grubu, sürdürülebilirlik ve çevre dostu enerji politikaları doğrultusunda Bursa’nın İnegöl ilçesinde toplam 1.338 kWe / 1.643,4 kWp kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımını hayata geçirdi.

BURTOM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, gerçekleştirdikleri bu projelerle karbon ayak izini azaltmakta kararlı olduklarını söyledi.

Elektrik ihtiyacının tamamı güneş enerjisinden

Sunvital firması tarafından projelendirilip hayata geçirilen santralin toplam kurulu alanı 27 bin metrekare olurken, bu yatırımla yılda 2.236 MWh elektrik üretimi hedefleniyor. BURTOM Sağlık Grubu GES projesi, toplamda 735 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Kurulan güneş enerji santrali sayesinde BURTOM Sağlık Grubu’nun elektrik ihtiyacının tamamı güneş enerjisinden sağlanacak.

GES ile yılda 2.236 MWh elektrik üretimi sayesinde, 983 ton CO₂ salımının önlenmesi ve 90 bin ağaç eşdeğeri çevresel katkı sağlanması bekleniyor. Ayrıca yıllık 192 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) tasarrufu elde edilmesi öngörülürken, bu miktar fosil yakıt tüketiminin azaltılması açısından da önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

"Karbon ayak izimizi azaltmaya kararlıyız"

BURTOM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, yaptığı açıklamada iklim krizine karşı sorumluluk almanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Sağlık hizmetlerindeki çalışmalarımızın yanında, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için de çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla hem çevresel etkilerimizi azaltıyor hem de enerjide sürdürülebilir bir model oluşturuyoruz.

İnegöl’de hayata geçirdiğimiz GES projemiz, karbon ayak izimizi azaltma hedefimizin önemli bir adımıdır. Önümüzdeki dönemde de çevre dostu yatırımlarımıza devam edeceğiz."