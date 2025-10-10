Google Haberler

Cizre’de eğitimin iklimi değişiyor

Alarko Carrier’ın ‘Okulların Havası Değişiyor’ projesi kapsamında Cizre İnci İlkokulu’nda kurulan çevre dostu iklimlendirme sistemiyle hem enerji verimliliği hem de sağlıklı iç hava kalitesi sağlandı. Güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretecek okul, karbon salımını azaltarak sürdürülebilir bir eğitim ekosistemi oluşturdu.

Başak Nur GÖKÇAM

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kılavuz limitleri­ni aşan ve yüksek dü­zeyde kirletici içeren hava solunuyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çevre Ko­ruma Ajansı’na göre ise de or­tam hava kirliliği, halk sağlığı­na yönelik ilk beş çevresel risk arasında yer alıyor. Yapılan hesaplamalara göre pencere­lerin ve kapının kapalı oldu­ğu bir sınıfta, 40 dakika süren dersler boyunca karbondiok­sit seviyesi en üst seviyede. Ve bu durum eğitimi olumsuz et­kiliyor. Çünkü sınıflarda kar­bondioksit konsantrasyonu­nun 1000 ppm’den fazla olma­sı, devamsızlığı yüzde 10 ile yüzde 20 arasında artırıyor. İdeal iklimlendirmenin sağ­lanmış olduğu okullarda ise akademik başarıda diğer yer­lere göre yüzde 15 artış yaşa­nıyor. Yani temiz hava ile bü­yüyen çocuklar, fiziksel ve zi­hinsel açıdan daha güçlü.

İklimlendirmenin eğitime olan etkisinden yola çıkarak üç yıl önce ‘Okulların Havası Değişiyor’ projesini başlatan Alarko Carrier, bu kapsam­da Midyat Çaldere ve Ödemiş Balabanlı ilkokullarında ha­yata geçirilen uygulamaların ardından üçüncü durağında Cizre İnci İlkokulu’nun ha­vasını değiştirdi. Okulda ku­rulan çevreye duyarlı iklim­lendirme sistemiyle; öğren­cilerin dikkat, devamsızlık ve öğrenme çıktıları üzerin­de doğrudan etkili olan ‘iç ha­va kalitesi’ iyileştirilerek daha verimli bir eğitim ortamı su­nulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

“Sosyal sorumluluk alanında ilham vermek istiyoruz”

Projeye ilişkin konuşan Alarko Carrier Genel Müdü­rü Cem Akan, “Okulların Ha­vası Değişiyor ile bir yandan çocukların eğitimlerini des­teklerken diğer yandan da ik­limlendirmenin çocukların gelişimine ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyoruz. Çünkü okul içi ha­va kalitesi; dikkat, devamsız­lık ve öğrenme çıktıları üze­rinde doğrudan etkili” dedi.

Projenin sürdürülebilir fay­daya odaklandığına dikkat çe­ken Akan; “Midyat Çaldere ve Ödemiş Balabanlı okullarında gerçekleştirdiğimiz başarılı uygulamaların ardından bu yıl Cizre İnci İlkokulu’nun iklim­lendirmesini üstlendik. Her yıl bir köy okulumuzun proje­sini okulların kapanmasıyla başlatıyor, okullar açılmadan önce teslim ediyoruz.

Ama­cımız kısmi iyileştirmeler ve geçici çözümler yerine iklim­lendirme standartlarını en üst seviyede karşılayan bütünle­şik bir fayda ortaya koymak ve içinde bulunduğumuz sektöre sosyal sorumluluk alanında da ilham vermek. Bu bakış açı­sından hareketle ısı pompası, ısı geri kazanım ve hava temiz­leme teknolojilerini bir araya getirerek hem verimliliği ar­tırdık hem de öğrenciler için daha sağlıklı bir iç hava kali­tesi sağladık. Bu süreçte eme­ği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

İnci İlkokulu kendi elektriğini üretecek

İnci İlkokulu’nda aynı za­manda çevre dostu bir ekosis­tem oluşturuldu. Isı pompası­nın yanı sıra ısı geri kazanım cihazı, fancoil, çok kademe­li filtrelere sahip hava temiz­leme cihazları ve sirkülas­yon pompası kuruldu. Çatıda konumlanan yaklaşık 20 bin kWh kapasiteli GES ile oku­lun elektrik ihtiyacının karşı­lanmasına sürdürülebilir bir katkı sağlanacak. Sınıflara yerleştirilen fancoil ünitele­ri, ısı pompasının ürettiği sı­cak veya soğuk suyu devreye alarak iç havayı ihtiyaca göre ısıtıyor veya soğutuyor; böy­lece sınıflar yazın serin, kışın sıcak oluyor. Isı geri kazanım cihazları, sınıflardaki taze ha­va ihtiyacını iç ortam karbon­dioksit düzeyine göre ayarla­yarak kontrol ediyor.

Kapalı ortamda 5 kat daha kirli hava solunuyor

Yapılan analizlere göre hayatımızın yüzde 90’ından fazlasını kapalı alanlarda geçiriyoruz ve kapalı ortamda hava kalitesi 2 ile 5 kat daha kirli. Bu nedenle her 5 kişiden 1’i kapalı alanlarda bulunan maddelerden kaynaklanan solunum problemleri yaşıyor. Havadaki partiküllerin yüzde 99.98’i ise düzgün bakımı yapılan hava temizleyicileri ve nemlendiriciler tarafından giderilebiliyor.

Soba kalktı, 7 ton odun tüketimi sonlandı

İnci İlkokulu’ndaki sobanın kaldırılmasıyla 7 ton civarında odun tüketimi devreden çıkıyor; bu da yıllık 10,68 ton karbondioksit emisyonun önüne geçilmesi ve etki karşılığı olarak yılda yaklaşık 120 yetişkin ağacın korunması anlamına geliyor.

