Cizre’de eğitimin iklimi değişiyor

Başak Nur GÖKÇAM

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kılavuz limitleri­ni aşan ve yüksek dü­zeyde kirletici içeren hava solunuyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çevre Ko­ruma Ajansı’na göre ise de or­tam hava kirliliği, halk sağlığı­na yönelik ilk beş çevresel risk arasında yer alıyor. Yapılan hesaplamalara göre pencere­lerin ve kapının kapalı oldu­ğu bir sınıfta, 40 dakika süren dersler boyunca karbondiok­sit seviyesi en üst seviyede. Ve bu durum eğitimi olumsuz et­kiliyor. Çünkü sınıflarda kar­bondioksit konsantrasyonu­nun 1000 ppm’den fazla olma­sı, devamsızlığı yüzde 10 ile yüzde 20 arasında artırıyor. İdeal iklimlendirmenin sağ­lanmış olduğu okullarda ise akademik başarıda diğer yer­lere göre yüzde 15 artış yaşa­nıyor. Yani temiz hava ile bü­yüyen çocuklar, fiziksel ve zi­hinsel açıdan daha güçlü.

İklimlendirmenin eğitime olan etkisinden yola çıkarak üç yıl önce ‘Okulların Havası Değişiyor’ projesini başlatan Alarko Carrier, bu kapsam­da Midyat Çaldere ve Ödemiş Balabanlı ilkokullarında ha­yata geçirilen uygulamaların ardından üçüncü durağında Cizre İnci İlkokulu’nun ha­vasını değiştirdi. Okulda ku­rulan çevreye duyarlı iklim­lendirme sistemiyle; öğren­cilerin dikkat, devamsızlık ve öğrenme çıktıları üzerin­de doğrudan etkili olan ‘iç ha­va kalitesi’ iyileştirilerek daha verimli bir eğitim ortamı su­nulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

“Sosyal sorumluluk alanında ilham vermek istiyoruz”

Projeye ilişkin konuşan Alarko Carrier Genel Müdü­rü Cem Akan, “Okulların Ha­vası Değişiyor ile bir yandan çocukların eğitimlerini des­teklerken diğer yandan da ik­limlendirmenin çocukların gelişimine ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyoruz. Çünkü okul içi ha­va kalitesi; dikkat, devamsız­lık ve öğrenme çıktıları üze­rinde doğrudan etkili” dedi.

Projenin sürdürülebilir fay­daya odaklandığına dikkat çe­ken Akan; “Midyat Çaldere ve Ödemiş Balabanlı okullarında gerçekleştirdiğimiz başarılı uygulamaların ardından bu yıl Cizre İnci İlkokulu’nun iklim­lendirmesini üstlendik. Her yıl bir köy okulumuzun proje­sini okulların kapanmasıyla başlatıyor, okullar açılmadan önce teslim ediyoruz.

Ama­cımız kısmi iyileştirmeler ve geçici çözümler yerine iklim­lendirme standartlarını en üst seviyede karşılayan bütünle­şik bir fayda ortaya koymak ve içinde bulunduğumuz sektöre sosyal sorumluluk alanında da ilham vermek. Bu bakış açı­sından hareketle ısı pompası, ısı geri kazanım ve hava temiz­leme teknolojilerini bir araya getirerek hem verimliliği ar­tırdık hem de öğrenciler için daha sağlıklı bir iç hava kali­tesi sağladık. Bu süreçte eme­ği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

İnci İlkokulu kendi elektriğini üretecek

İnci İlkokulu’nda aynı za­manda çevre dostu bir ekosis­tem oluşturuldu. Isı pompası­nın yanı sıra ısı geri kazanım cihazı, fancoil, çok kademe­li filtrelere sahip hava temiz­leme cihazları ve sirkülas­yon pompası kuruldu. Çatıda konumlanan yaklaşık 20 bin kWh kapasiteli GES ile oku­lun elektrik ihtiyacının karşı­lanmasına sürdürülebilir bir katkı sağlanacak. Sınıflara yerleştirilen fancoil ünitele­ri, ısı pompasının ürettiği sı­cak veya soğuk suyu devreye alarak iç havayı ihtiyaca göre ısıtıyor veya soğutuyor; böy­lece sınıflar yazın serin, kışın sıcak oluyor. Isı geri kazanım cihazları, sınıflardaki taze ha­va ihtiyacını iç ortam karbon­dioksit düzeyine göre ayarla­yarak kontrol ediyor.

Kapalı ortamda 5 kat daha kirli hava solunuyor

Yapılan analizlere göre hayatımızın yüzde 90’ından fazlasını kapalı alanlarda geçiriyoruz ve kapalı ortamda hava kalitesi 2 ile 5 kat daha kirli. Bu nedenle her 5 kişiden 1’i kapalı alanlarda bulunan maddelerden kaynaklanan solunum problemleri yaşıyor. Havadaki partiküllerin yüzde 99.98’i ise düzgün bakımı yapılan hava temizleyicileri ve nemlendiriciler tarafından giderilebiliyor.

Soba kalktı, 7 ton odun tüketimi sonlandı

İnci İlkokulu’ndaki sobanın kaldırılmasıyla 7 ton civarında odun tüketimi devreden çıkıyor; bu da yıllık 10,68 ton karbondioksit emisyonun önüne geçilmesi ve etki karşılığı olarak yılda yaklaşık 120 yetişkin ağacın korunması anlamına geliyor.