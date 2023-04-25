Danimarka, dünyanın ilk Power-to-X ihalesine çıkıyor

Kerim Ülker

Danimarka hükümeti, Aralık 2021'de yayınlanan Power-to-X stratejisinde, özellikle Kuzey Denizi'ndeki açık deniz rüzgar kapasitesini büyük ölçüde genişletme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Başvuru 1 Eylül’de sona erecek

Temiz enerjiye yönelik yaptığı yatırımlarla tanınan Danimarka yönetimi ilk kez hidrojen, sentetik metan, amonyak veya metanol gibi sıvı yakıtlar üretmek için elektrik kullanımını sağlayan Power-to-X ihalesini başlatma kararı aldı. Danimarka Enerji Ajansı (DEA), 1 Eylül olarak belirlenen son başvuru tarihi ile Power-to-X projelerini inşa etmek ve işletmek için teklifler için davet metnini yayınladı.

Ajans, Power-toX'in yeşil hidrojen biçiminde üretilmesi için 1,25 milyar Danimarka kronu yani yaklaşık 167,7 milyon Euro devlet desteği sunacak. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilen hidrojeni tedarik etmek için düzenlenen ihaleyle, Danimarka 2030 yılına kadar 4 ila 6 GW elektroliz kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. İhaleye katılacak olan şirketler, her bir su elektroliz tesisi için bir teklif verebilecek.