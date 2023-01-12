DeFacto, 7. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

DeFacto, bu yıl 7. kez hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu ile sürdürülebilirlik çatısı altında elde ettiği başarıları ve geleceğe yönelik stratejilerini açıkladı.

DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik çatısı altında yaptığı çalışmalarla hazır giyim sektörüne öncülük eden şirket, bu alanda elde ettiği başarıları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlayan DeFacto'nun global bir marka olarak "ulaşılabilir moda" anlayışı ile Türkiye'de ve dünyada büyümesini sürdürürken, çevreye ve topluma saygılı bir şekilde üretim ve tedarik zincirine sahip olduğunu belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız yatırımlarımız ile Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na doğrudan katkıda bulunurken, hem ülkemiz hem de faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde sürdürülebilir gelişmelere değer katıyoruz." ifadelerini kullandı.

DeFacto'nun uzun yıllardır üretiminde sürdürülebilir malzemeler kullandığını bildiren Ateş, tedarik zincirinde şeffaflığın ve ürünlerin geri dönüştürülmesini sağlayan uygulamalar ile gelecek nesilleri korumayı hedefleyen stratejiler belirlediklerini aktardı.

Ateş, "Finansal gücümüz, uzun vadeli yaklaşımımız ve moda endüstrisinin döngüsel olma yolundaki değişimine öncülük etme motivasyonumuz, bize teknolojiye ve sürdürülebilir inisiyatiflerdeki yeniliklere yatırım yapmak için cesaret veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"2050 yılında emisyonlarımızı sıfırlayarak 'İklim Pozitif' marka olmayı taahhüt ediyoruz"

2030 hedefleri arasında hazır giyim koleksiyonlarının yüzde 90'ının sürdürülebilir olmasını ve karbon ayak izini yüzde 55 oranında azaltmayı hedeflediklerini belirten Ateş, "Gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız yatırımlarımız ile Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na doğrudan katkıda bulunurken, hem ülkemiz hem de faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde sürdürülebilir gelişmelere değer katıyoruz. 2050 yılında emisyonlarımızı sıfırlayarak 'İklim Pozitif' marka olmayı taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DeFacto'nun odak noktasının çevresel sürdürülebilirlik olduğunu aktaran Ateş, hem Türkiye'de hem de globaldeki mağaza sayılarını artırmalarına karşın enerji yoğunluğunu azaltmayı başardıklarını vurguladı.

Ateş, "2015 yılından bu yana doğal kaynakları koruma ve bilinçli tüketim anlayışımızla Türkiye mağaza elektrik tüketim yoğunluğunda yüzde 36'lık tasarruf sağladık. Ayrıca, su tasarruflu denim projeleri ile uyguladığımız yeni teknoloji yıkama yöntemleriyle 2021 yılında 14 bin 209 adet denimde 733 bin 588 litre su tasarrufu ile ortalama yüzde 75'lik tasarruf sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"DeFacto'da çalışanların yüzde 59'unu kadınlar oluşturuyor"

Daha güçlü bir ekonomi ve toplumsal refahın kadınların iş hayatında ve sosyal alanda daha fazla var olmasıyla mümkün olduğuna inandıklarını belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Kadın çalışanlarımızı daha görünür kılmak üzere başlattığımız, sektörümüzde bir ilk olma ayrıcalığına sahip 'Mutlu Kadın Hareketi', Türkiye'de ve dünyada iş dünyasına ilham oluyor. DeFacto'da kadın çalışanlarımız doğum yapmaları durumunda yasal haklarına ek olarak 'Mutlu Kadın Hareketi' kapsamında 3 ay ücretsiz izin kullanma hakkına sahipler. Aynı zamanda BM Kadını Güçlendirme İlkeleri'ni (WEPs) ilk imzalayan markalardan biri olarak kadınlara iş hayatında verdiğimiz desteğin altını kalın çizgilerle çiziyoruz."

Sürdürülebilirlik çatısı altında cinsiyet eşitliliğine önem veren DeFacto'da çalışanların yüzde 59'unu kadınlar oluşturuyor.

2021'de 5 kıtada toplam 93 ülkede faaliyet gösteren DeFacto, 2021'e kadar Doğal Kalp Ben, Elma Derisi Aksesuar ve Ayakkabı Koleksiyonu gibi sürdürülebilir projeler gerçekleştiren global moda markası olarak, 2023, 2030 ve 2050 yılı olmak üzere üç farklı sürdürülebilirlik hedefi belirleyerek sürdürülebilir koleksiyonlarına yenilerini eklemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

DeFacto'nun 2023 hedefleri arasında ham maddelerinde yüzde 20 pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester kullanmak, alışveriş çantalarının, karton, kağıt ve diğer ambalajlarının yüzde 100'ünün geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamak yer alıyor.