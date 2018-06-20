Denizli’de Ekolojik İnovasyon Merkezi kurulacak

Beyza COSKUNTÜRK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği Derneği ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü Enerji Verimli Binalar projesi kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi (DBB) Ekolojik İnovasyon Merkezi inşa edecek. Enerji Verimliliği Derneği Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akgün, projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu ve tamamladıktan sonra diğer illere de model olacağını söyledi.

Projenin Bakanlığın 2023 Stratejik Eylem Planı kapsamında yer aldığını ifade eden Akgün, kendi enerjisini üreten pasif havuz dedikleri bir bina projelendirdiklerini belirtti. Projede güneş ve yerin altındaki sabit ısının ısı pompasıyla iklimlendirme yapılarak elektrik üretildiğini ve bunun güneş enerjisiyle de desteklendiğini anlatan Akgün, “Proje meclisten geçti, bakanlıktan fon çalışması bekliyoruz. Ya bakanlığın ya da Avrupa Birliği’nin fonlarından destek aldıktan sonra inşaata başlanacak. Proje tamamladıktan sonra tüm illerdeki belediyelere örnek proje olarak paylaşım yapacağız. Model bir proje olacak. Hem eğitimin hem ekolojinin bir arada harmanladığı tek proje” dedi.

DBB Ekolojik İnovasyon Merkezi’nin binaya entegre enerji tesisi (BIPV), yeraltı ısı kaynaklarını kullanması, entegre atık sistemi, akıllı bina yönetimi gibi birçok yenilikçi ve enerji verimliliği özelliğini bir arada bulundurmasıyla Türkiye’de bir ilk olacağını söyleyen Akgün, “Enerji verimliliğinin önemini vurgulayan bu proje, sahip olacağı LEED ve Passive Hous sertifikaları ile global enerji verimli binalar ağına katılacak ve dünyada ismini duyuracak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2018 Ocak ayında Resmi Gazete’de yayımlanan 2017-2023 Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında Bina ve Hizmet Sektörü Eylemlerini uygulamaya geEnerji Verimliliği Derneği Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akgün, “Proje meclisten geçti, bakanlıktan fon çalışması bekliyoruz. Ya bakanlığın ya da Avrupa Birliği’nin fonlarından destek aldıktan sonra inşaata başlanacak" diye konuştu. çiren Türkiye’deki ilk belediye olacak” diye konuştu.

Ekolojik İnovasyon Merkezi MakerSpace konseptinde tasarlandı

Projenin maker felsefesi ile dizayn edildiğini söyleyen Akgün, ekolojik amaçlı bir dönüşüm olarak başlayan projenin eğitim konseptine evrildiğini dile getirdi. Akgün, “Ekolojik İnovasyon Merkezi, öncü olma özelliğinin yanında 21. yüzyılın yaratıcılık ve ileri eğitim merkezleri olan MakerSpace konseptinde tasarlanıyor. Bu merkezlerin temel prensibi, farklı alanlarda çalışan üyelerin, serbestçe çeşitli projeler üzerinde işbirliği yapması, bilgi paylaşması, araç-gereç alışverişi yapmaları ve ağ kurmalarına dayanıyor” dedi.