Depremzede öğrencilere ‘ücretsiz’ erişim hakkı

Başak Nur GÖKÇAM

Derslig, “Ülkede Birlig, Eğitimde Eşitlig” adlı proje ile ilk ve ortaöğretim seviyesindeki tüm depremzede öğrencilere 3 aylık Derslig Pro erişim hakkı tanımlayarak destekçi oldu. Proje ile LGS ve YKS sınavına hazırlanan 8 ve 12’inci sınıf öğrencilerinin nitelikli içeriklere ulaşması hedefleniyor.

İlk etapta en az 100 bin öğrenciye ulaşmak istiyoruz

Projeye ilişkin konuşan Derslig Mentoru ve Hız Şirketler Grubu CEO’su Ulaş Koç, “11 ilimizin etkilendiği deprem hepimizi derinden sarstı. Bu süreçte bir kez daha gördük ki eğitimin sağlanabilmesi çok büyük bir önem taşıyor. Bizler zaten eşitlikçi yaklaşımla Derslig’i kurmuştuk. Depremde de bu yaklaşımımız temelinde tüm afetzede öğrencilerin destekçisi olmak için “Ülkede Birlig, Eğitimde Eşitlig” projemizi hayata geçirdik. 1.5 hafta gibi bir sürede 12 bin öğrenciye ulaştık. Hedefimiz ise ilk etapta en 100 bin öğrenci” dedi.

Deprem bölgesindeki en büyük sorunun internet ve dijital cihazlara erişim olduğuna vurgu yapan Koç, “Depremin üzerinden 46 gün geçti. Bölgedeki altyapının yavaş yavaş düzelmeye başladığını söylemek mümkün. Fakat daha iyisinin sağlanmasının yanı sıra ihtiyacı olan herkese ulaşmak da büyük önem taşıyor. Bu noktada da bizlere destek çıkacak partnerlere ihtiyacımız var. Bunun için de oparatörler, belediyeler, dernekler ve kamuya destek talebimizi sunduk. Çünkü el ele vererek, geleceğimizin simgesi olan çocuklarımıza çok daha hızlı ulaşabiliriz” diye konuştu.

Eğitimde dijital dönüşüm devri

Hem dünyada hem de ülkemizde öğrencilerin artık tamamen dijitale kaydığının altını çizen Ulaş Koç, “Bu nedenle global piyasalarda da buraya ciddi bir yatırım söz konusu. Bizler Derslig olarak hiç kimseden geri kalmayacak bir altyapıyı sunabilir durumdayız. Çünkü eğitimin dijitalleşmesi noktasında iki önemli şey var. Bunlardan biri iyi içerik, diğeri iyi bir yazılım. Biz ikisine de sahibiz” dedi.

Geçen yıla kadar Derslig’in tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatan Ulaş Koç, “1 milyona yakın öğrenci ve kullanıcıya da bu sayede ulaştık. Sonrasında da ücretsiz özelliğini bırakmadan, ‘Pro’ eklemesi yaptık. Normal Derslig’te öğrenciler yine hazırlanan soruları çözebiliyor, lig içerisinde birbiriyle yarışabiliyor, öğretmenlerine soru sorabiliyor, temel konulara ulaşabiliyor. Pro’da ise bunu biraz daha animasyonlu ve kişiye özel bir noktaya getirdik. Bu sayede öğrencinin Derslig karnesinden eksik olduğu konulara yönlendirme gerçekleştiriyoruz ve doğrudan öğrencinin ihtiyacı olana odaklanıyoruz. Reklamdan gelir elde etmeyi de düşündük fakat işin içinde çocuklarımız olduğu için onların maruz kalabileceği reklamların ciddi bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Bu sebeple de bu modeli tercih etmeyerek Pro kısmını devreye aldık” diye konuştu.

Öğrencinin yeteneklerini ve eksiklerini karneliyoruz

Son 1 yıldır Pro kısmının kullanıldığını belirten Ulaş Koç, “Geçen sene Derslig Pro kullanan okul sayısı 200 idi. Bu okulların tamamı öğrencilerin başarı düzeyindeki gelişmeden memnun kalarak devam etmeye karar verdiler. Özellikle de öğrencilerimizin uygulama üzerindeki karneleri, olası bir öğretmen değişikliğine karşı da önlem alınmasını sağlıyor. Çünkü bizim ayrıca ‘Güçlendirme Merkezi’ adlı bir kısmımız da var. Öğretmen buraya girdiğinde öğrencinin zayıf yönlerini veya iyi yönlerini doğrudan görebiliyor” dedi.

Yayıncılık tarafımızla da bölgeye destek oluyoruz

Deprem bölgesinde çok daha fazla öğrenciye destek çıkmak için yeni görüşmeler yaptıklarının bilgisini veren Derslig ve Hız Şirketler Grubu Pazarlama Müdürü Ali Evecan da, “Biz Derslig haricinde ayrıca yayıncılık tarafımızla da bölgeye destek olmaya çalışıyoruz. Bölgede soru bankası, kırtasiye ürünleri ihtiyaçlarına da çözüm geliştiriyor ve ihtiyacın temin edilmesi için çalışıyoruz. Mesela Pınar Altuğ’un Hatay’da derslik kurulmasına ilişkin bir projesi mevcut. Eğer bu noktada partner bulabilirsek bizler de bu dersliğe destek olacağız” dedi.