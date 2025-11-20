Dünya trilyonları yanlış harcıyor

Uluslararası dü­şünce kuruluşu Climate Anal­ytics’in Üst Yöneticisi (CEO) Bill Hare, küresel siyasi ortamın iklim de­ğişikliğiyle mücadelede ihtiyaç duyulan finans­manı zorlaştırdığını ve iklim eylemini ciddi bi­çimde yavaşlattığını bil­dirdi.

Brezilya’nın Be­lem kentinde süren Bir­leşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Söz­leşmesi’nin 30. Taraf­lar Konferansı (COP30) kapsamında konuşan Hare, bilimsel değer­lendirmelerin mevcut emisyon azaltım hedef­lerinin dünya için artık yeterli olmadığını net biçimde ortaya koydu­ğunu söyledi.

Hare’e göre gezegen, son 4–5 yılda kapanmayan çok büyük bir emisyon açığıyla karşı karşıya bulunu­yor ve ülkelerin Paris Anlaşması çer­çevesinde belirlediği yeni 2035 hedef­leri bu açığı daraltmak yerine daha da derinleştiriyor. Bu durum karşısında en kritik meselenin “ne yapılabileceği” olduğunu vurgulayan Hare, COP30’un hükümetlerin üzerinde anlaşabileceği bir dizi somut adım için önemli bir fır­sat sunduğunu belirtti.

Siyasi engeller ve fosil yakıt baskısı

Ülkelerin ulusal katkı beyanların­da beklenen ölçüde iddialı adımlar at­mamasının teknik değil, siyasi engel­lerden kaynaklandığını söyleyen Hare, “Yenilenebilir enerji ucuzladı, elektrik­li araçlar hızla erişilebilir hale geldi. So­run teknoloji değil, siyasi irade eksik­liği. Birçok ülkede pet­rol ve gaz şirketlerinin hükümetler üzerinde­ki baskısı süreçleri ya­vaşlatıyor.” diye konuş­tu. ABD, Avrupa Birliği ve Asya’da bile fosil yakıt endüstrisinin politik ka­rarları etkilediğini belir­ten Hare, bunun küresel ilerlemeyi ciddi biçim­de sınırladığını kaydetti.

İklim krizinin özünde “siyasi cesaret” mesele­si olduğunu dile getiren Hare, liderlerin toplum­larının refahı için çıkar gruplarına karşı durma­sı gerektiğini söyledi. Hare, iklim değişikliği­nin durdurulamaması halinde dünyada mil­yonlarca insanın ölüm­cül sıcaklıklar, sigorta­lanamaz hale gelen yerleşimler, seller ve fırtınalar gibi ağır sonuçlarla karşıla­şacağını ifade etti.

Enerji dönüşümü için trilyonlarca dolarlık finansmana ihtiyaç olduğunu belirten Hare, bunun yeni bir yük olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. “Dün­ya zaten enerji altyapılarına milyarlar­ca dolar harcamak zorunda. Buradaki mesele, bu paranın fosil yakıtlar yeri­ne yenilenebilir kaynaklara yönlendi­rilmesi.” ifadelerini kullanan Hare, bu dönüşümün başladığını ancak küre­sel ölçekte yeterince hızlı ilerlemediği­ni vurguladı. Yenilenebilir enerji yatı­rımlarının fosil yakıt yatırımlarını ge­ride bıraktığını hatırlatan Hare, bunun olumlu bir gelişme olduğunu fakat hâlâ birçok bölgede dönüşümün gerçekleş­mediğini ve özellikle ihtiyaç sahibi ül­kelerin geride kaldığını belirtti.

Bağlayıcı kararlar hız kazandırır

Yenilenebilir enerji yatırımlarına erişimin artırılması için finansal sistemde önemli değişiklikler yapılabileceğini söyleyen Climate Analytics CEO’su Bill Hare, bankaların doğru yönde teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti. COP30’un ikinci haftasında liderlerin bu kurumlara yönelik bağlayıcı kararlar almasının dönüşümü hızlandıracağını dile getirdi.

Sınav güçlü irade ile verilecek

Küresel siyasi ortam nedeniyle iklim finansmanı konusunda büyük ilerleme beklemediğini belirten Climate Analytics CEO’su Bill Hare, “Savaşlar ve gerilimler ile artan belirsizlik iklim müzakereleri üzerinde 'kara bulut' gibi dolaşıyor. COP30’un en büyük sınavı, iklim kriziyle mücadele için güçlü siyasi irade ortaya koyup koyamayacağı olacak” dedi.