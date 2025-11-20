Dünya trilyonları yanlış harcıyor
COP30’da uyarılar peş peşe geldi. Climate Analytics CEO’su Bill Hare, dünyanın hızla büyüyen emisyon açığıyla kritik bir eşiğe sürüklendiğini belirterek hükümetlerin fosil yakıt baskısı altında iklim eylemini geciktirdiğini söyledi. “Trilyonlar zaten harcanacak; mesele paranın yanlış yere akması” diyerek acil yön değişikliği çağrısı yaptı.
Uluslararası düşünce kuruluşu Climate Analytics’in Üst Yöneticisi (CEO) Bill Hare, küresel siyasi ortamın iklim değişikliğiyle mücadelede ihtiyaç duyulan finansmanı zorlaştırdığını ve iklim eylemini ciddi biçimde yavaşlattığını bildirdi.
Brezilya’nın Belem kentinde süren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında konuşan Hare, bilimsel değerlendirmelerin mevcut emisyon azaltım hedeflerinin dünya için artık yeterli olmadığını net biçimde ortaya koyduğunu söyledi.
Hare’e göre gezegen, son 4–5 yılda kapanmayan çok büyük bir emisyon açığıyla karşı karşıya bulunuyor ve ülkelerin Paris Anlaşması çerçevesinde belirlediği yeni 2035 hedefleri bu açığı daraltmak yerine daha da derinleştiriyor. Bu durum karşısında en kritik meselenin “ne yapılabileceği” olduğunu vurgulayan Hare, COP30’un hükümetlerin üzerinde anlaşabileceği bir dizi somut adım için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.
Siyasi engeller ve fosil yakıt baskısı
Ülkelerin ulusal katkı beyanlarında beklenen ölçüde iddialı adımlar atmamasının teknik değil, siyasi engellerden kaynaklandığını söyleyen Hare, “Yenilenebilir enerji ucuzladı, elektrikli araçlar hızla erişilebilir hale geldi. Sorun teknoloji değil, siyasi irade eksikliği. Birçok ülkede petrol ve gaz şirketlerinin hükümetler üzerindeki baskısı süreçleri yavaşlatıyor.” diye konuştu. ABD, Avrupa Birliği ve Asya’da bile fosil yakıt endüstrisinin politik kararları etkilediğini belirten Hare, bunun küresel ilerlemeyi ciddi biçimde sınırladığını kaydetti.
İklim krizinin özünde “siyasi cesaret” meselesi olduğunu dile getiren Hare, liderlerin toplumlarının refahı için çıkar gruplarına karşı durması gerektiğini söyledi. Hare, iklim değişikliğinin durdurulamaması halinde dünyada milyonlarca insanın ölümcül sıcaklıklar, sigortalanamaz hale gelen yerleşimler, seller ve fırtınalar gibi ağır sonuçlarla karşılaşacağını ifade etti.
Enerji dönüşümü için trilyonlarca dolarlık finansmana ihtiyaç olduğunu belirten Hare, bunun yeni bir yük olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. “Dünya zaten enerji altyapılarına milyarlarca dolar harcamak zorunda. Buradaki mesele, bu paranın fosil yakıtlar yerine yenilenebilir kaynaklara yönlendirilmesi.” ifadelerini kullanan Hare, bu dönüşümün başladığını ancak küresel ölçekte yeterince hızlı ilerlemediğini vurguladı. Yenilenebilir enerji yatırımlarının fosil yakıt yatırımlarını geride bıraktığını hatırlatan Hare, bunun olumlu bir gelişme olduğunu fakat hâlâ birçok bölgede dönüşümün gerçekleşmediğini ve özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin geride kaldığını belirtti.
Bağlayıcı kararlar hız kazandırır
Yenilenebilir enerji yatırımlarına erişimin artırılması için finansal sistemde önemli değişiklikler yapılabileceğini söyleyen Climate Analytics CEO’su Bill Hare, bankaların doğru yönde teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti. COP30’un ikinci haftasında liderlerin bu kurumlara yönelik bağlayıcı kararlar almasının dönüşümü hızlandıracağını dile getirdi.
Sınav güçlü irade ile verilecek
Küresel siyasi ortam nedeniyle iklim finansmanı konusunda büyük ilerleme beklemediğini belirten Climate Analytics CEO’su Bill Hare, “Savaşlar ve gerilimler ile artan belirsizlik iklim müzakereleri üzerinde 'kara bulut' gibi dolaşıyor. COP30’un en büyük sınavı, iklim kriziyle mücadele için güçlü siyasi irade ortaya koyup koyamayacağı olacak” dedi.