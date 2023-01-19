Dünyadaki toplam enerji tüketiminin yüzde 20’sini pompalar tüketiyor

Sunumunda, pompa teknolojilerinin uygulama alanlarına ve dünyanın enerji sarfiyatındaki yerine dikkat çeken Masdaf İş Geliştirme Yöneticisi Sibel Akan, binalarda, sanayide, altyapı uygulamalarında, su temininde, atık su uygularında ve ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinde kullanılan pompa sistemlerinin enerji sarfiyatının, dünyadaki enerji sarfiyatının yaklaşık yüzde 25’ini kapsadığı bilgisini verdi.

Enerji kaynaklarını verimli kullanan akıllı pompa çözümleri ile yılda ortalama 26 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi tasarrufu sağlanabileceğine vurgu yapan Akan, “Sağlanan bu tasarrufla birlikte yılda 13 milyon ton karbondioksit salımını önlemek mümkün. Ancak pompa sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamak için öncelikli olarak elektrik motorlarının verimliliğini değerlendirmek gerekiyor. Çünkü endüstride kullanılan elektriğin yüzde 70’i elektrik motorları tarafından tüketiliyor” dedi.

Yüzde 30 tasarruf sağlanabilir

Dünyadaki toplam enerji tüketiminin yüzde 20’sini, endüstriyel enerjinin ise ortalama yüzde 30’unu ise pompaların tükettiğine değinen Akan, “Doğru bir sistem tasarımı ve uygun pompa seçimi ile tüketilen enerjiden yüzde 30 tasarruf edilebilmek mümkün” ifadelerinde bulundu.

Eğitimde; yangın pompalarının önemine ve seçim kriterlerine değinen Masdaf Stratejik Pazarlama Yöneticisi Ezgi Baba ise binalarda ve endüstriyel tesislerdeki sulu yangın söndürme sistemlerinin basınçlandırılmasında kullanılan ve yangınla mücadelede etkili çözümler sunan yangın pompaları ile yangınların neden olduğu zararları minimuma indirmenin mümkün olduğunu belirtti. Baba, bu noktada pompa seçiminin öneminin altını çizdi.