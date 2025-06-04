Ekonomi sistemlerimiz doğanın değerine karşı kör

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Doğa Merkezi Direktörü Midori PAXTON

Çevre koruma alanındaki 35 yıllık kariyerim boyunca, günümüzün gezegen krizinin yalnızca yıkım ve ihmalden değil, aynı zamanda daha derin bir şeyden, bilhassa ekonomi sistemlerimizin doğanın değerine karşı körlüğünden kaynaklandığını fark ettim

Ekosistem hizmetleri bilançoda gözükmüyor

Hükümetler GSYİH büyümesini kovalarken ve şirketler kârlarını maksimize etmeye çalışırken, ekonomilerimizi, toplumlarımızı ve kişisel refahımızı sürdüren geniş ekosistemleri hesaba katmayı başaramıyorlar.

Ölçtüğümüz şeyleri yönetiyoruz ve ekosistem hizmetleri bilançolarda görünmediği için, etkileri (doğal kaynakların sömürülmesi, habitat tahribatı ve hava, toprak, su ve okyanuslarımızın kirlenmesi) yüzümüze baksa bile, bizlere etkili bir şekilde görünmüyorlar. Bilançoya odaklı yaşamanın ise önce gezegene ardından da bizlere kapsamlı kanıtlar sunduğunu köklü kurumların raporlarında görebiliyoruz. Örneğin Dünya Bankası, vahşi tozlaşma ve deniz balıkçılığı gibi sadece birkaç kritik ekosistem hizmetinin çökmesinin, 2030 yılına kadar küresel GSYİH’yi yıllık 2,7 trilyon dolar küçültebileceği konusunda uyarıyor.

Yeterince bilanço bazlı bir açıklama olduğuna göre kendimize şu soruyu sormalıyız; doğayı karar alma sürecimizde nasıl daha görünür ve ayrılmaz hale getirebiliriz? İİşte tam da bu noktada “Doğayla İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü” önemli bir ilk adımı temsil ediyor. Girişim, finansal kurumlara ve şirketlere doğal ekosistemlere bağımlılıklarını ve etkilerini değerlendirmeleri için araçlar sağlayarak, finansal akışları doğaya olumlu yatırımlara kaydırmalarını teşvik ediyor.

Ekosistemlere dijital doğa kimlikleri atanmalı

Şirketler ve doğa arasındaki ilişkileri sayılabilen bir veriye dönüştürmek elbette kolay bir iş değil. Ancak dijital doğa kimlikleri umut vadeden bir çözüm sunuyor. Kişisel kimliklerin vatandaşların haklarını kullanmasını, devlet yardımlarından yararlanmasını, bankacılık hizmetlerine erişmesini ve yasal işlem başlatmasını sağlaması gibi, dijital bir doğa kimliği de insan gelişimini destekleyen ekosistemleri hesaba katmak için temel çevresel ölçümlerin oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Kimliği olmayan bir kişi modern toplumda görünmez olma riskiyle karşı karşıyadır. Aynısı doğa için de geçerlidir. Doğal ekosistemlere güvenli kimlikler atamak onları kontrolsüz sömürüden koruyabilir. Örneğin, ormanlık bir su havzası, coğrafi özellikleri, biyolojik çeşitliliği ve ekosistem hizmetleri hakkında bilgi depolayan bir kimliğe sahip olabilir ve yerel topluluklara ve hatta aşağı akıştaki uzak nüfuslara sağladığı ölçülebilir faydalarla birlikte olabilir.

Bu faydaları sayılabilir hale getirdiğimizde, işletmelerin veya bireylerin doğayı görmezden gelmesini veya ona zarar vermesini zorlaştırabiliriz. Artık görünmez olmayan doğanın değeri profillenecek, yasal olarak tanınacak ve sömürülmesi çok daha zor olacaktır. Dijitalleşmenin kimlik sistemlerinde devrim yaratmasıyla, tanımlama, izleme ve ölçme yeteneğimiz bir zamanlar hayal bile edilemeyecek seviyelere ulaştı. Hindistan’ın biyometrik, veri odaklı dijital kimlik sistemi olan Aadhaar bunun başlıca örneğidir.

Anında kimlik doğrulamayı etkinleştirerek Aadhaar, bir milyardan fazla insana çeşitli kamu hizmetlerine ve sosyal programlara erişim sağladı. Benzer şekilde, sürdürülebilir kalkınma için dijital kamu altyapısı, yollar ve köprüler gibi fiziksel yapılara halihazırda benzersiz tanımlayıcılar atayarak ekonomik değerlerini vurguluyor. Benzer bir yaklaşım doğaya da uygulanabilir. Mobil teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte, dijital bir doğa kimliği, doğal ekosistemlerin gerçek zamanlı izlenmesi için dijital etiketleme, uzaktan algılama ve sensör verilerini entegre edebilir.

Yapay zeka, çevresel verileri daha erişilebilir ve eyleme geçirilebilir hale getirerek bu sistemleri daha da geliştirebilir. Temel ekolojik özellikler ve çevresel sağlık göstergeleriyle kaplanmış, belirli bir ekosistemin bütünsel, canlı bir anlık görüntüsünü sunan coğrafi olarak etiketlenmiş bir veri paketini hayal edin. Bu konseptin erken bir yinelemesi, kahvenizin ormansızlaşmadan arınmış olduğundan emin olmak için tedarik zincirlerini izleme yeteneğidir.

Adil tazminat hakkının da önünü açacaktır

İdari, çevresel ve coğrafi verileri entegre ederek, dijital doğa kimlikleri sonuç odaklı ödeme planlarının ölçeklenmesinin önünü açabilir, karbon emen yağmur ormanlarını, mangrovları ve diğer hayati ekosistemleri koruyanlara adil tazminat sağlayabilir.

Ayrıca tarımsal tedarik zincirlerinde ham maddelerin izlenebilirliğini artırabilir ve biyoçeşitlilik kredilerine, yeşil tahvillere ve sürdürülebilir yöneticiliğe bağlı kredilere erişimi iyileştirerek arazi hakkı sahiplerini güçlendirebilir. Dahası, böyle bir sistem net, konuma özgü kayıtları dahil ederek yerli ve yerel topluluklar için yasal korumaları güçlendirebilir. Ancak dijital bir doğa kimliğinin geliştirilmesi, kapsayıcılık ve iş birliği ilkeleriyle desteklenen, toplumun tamamını kapsayan bir çaba olmalıdır. Tasarımı, tüm paydaşların endişelerini yansıtmalı, böylece ölçekte doğa-olumlu eylemi yönlendiren bir kamu yararı olarak hizmet etmelidir.

Her şeyden önce, yerli halkların ve yerel toplulukların haklarını, refahını ve değer sistemlerini desteklemeli, toprakları, kaynakları ve yaşam biçimleriyle ilgili veriler üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamalıdır. Başarılı olmak için, dijital bir doğa kimlik sistemi mevcut dijital altyapıyla entegre edilmeli ve ülkelerin kendi benzersiz sosyoekonomik ve çevresel gerçekliklerine uyacak şekilde uyarlayıp iyileştirmelerine olanak tanınmalıdır.

Veri paylaşımını, standardizasyonu ve sertifikasyonunu teşvik eden güçlü yasalar ve politikalar, birlikte çalışabilirliği teşvik etmek ve kötüye kullanıma karşı korumak için gerekli olacaktır. Ölçekte, dijital bir doğa kimliği gezegenimizin doğal kaynaklarının ve insanlığa katkılarının değerini hesaba katmak için dönüştürücü bir araç haline gelebilir. Doğanın; toplumlarımızın ve ekonomilerimizin hayatta kalmasını ve gelişmesini sağlama yollarını tanıyıp, niceleyerek, yeni bir çevresel hesap verebilirlik çağını başlatabiliriz.