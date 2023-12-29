Ekosistem dengesi için gargur balığı tüketilecek

Derya ÖZGÜR/MERSİN

Mersin Deniz Ticaret Odası’nın (MDTO) proje yürütücüsü olduğu ve Slow Fish Mersin ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığında, Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility - GEF) Küçük Destek Programı (SGP) desteğiyle hayata geçirilen “Çarçur Etme Gargur Ye Projesi”nin ilk toplantısı, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Projeye ilişkin konuşan Slow Fish Kurucu Üyesi Ezgi Biçer Uçar, Slow Fish Mersin gönüllü ekibinin yerel türler üzerinde baskı kuran yeni türlerin tüketimini artırma ve ekosistemde denge kurma arayışına dikkat çekerek, proje ile ayrıca Gargur balığının ekonomik değere dönüştürülmesinin de sağlanacağını belirtti.

Akdeniz'de çeşitlilik artıyor

Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla ortaya çıkan değişim üzerine konuşan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Deniz Ayas, “Akdeniz’de, Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla büyük bir değişim yaşanıyor. Bu değişimin nedeni, sadece tür göçü değil, aynı zamanda tropikal bir besin zincirinin oluşması. Deniz karakteri değişerek tropikal bir denize dönüşüyor. Göçmen denizanaları, balon balıkları ve aslan balıkları gibi birçok çeşitli deniz canlıları Akdeniz’e gelmeye başlıyor. Bu değişim, Akdeniz’in kendi karakterini değiştirerek tropikal bir deniz restorasyonuna yol açıyor. Bu durumun gelecekte nereye evrileceği konusunda bizim öngörümüz ise, özellikle Doğu Akdeniz’de tropik denizlerde yaşayan canlıların dominan olması yönünde” dedi.

Kontrol altına alabilmek için tek araç ‘balıkçılık'

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ali Cemal Gücü “Sularımızda ilk kez 2009 yılında görülen bu tür, çok kısa bir sürede hızla yayılarak İskenderun körfezinden Antalya, hatta Muğla kıyılarımıza kadar ulaştı. Ulaştıkları bölgelerde ise tonlarca ağırlığında biokütle değerlerine erişti.Şu an için bu türü kontrol altında tutabilmemize olanak sağlayacak tek araç balıkçılık" dedi.