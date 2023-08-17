Elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarında 'yeşil' dönemi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve şarj hizmeti yönetmeliğinde değişiklik yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmeliğine göre, yeşil şarj istasyonları serbest erişim platformunda ayrı bir renk veya işaret ile gösterilecek.

Kullanıcılar nezdinde ayırt edilmesine ilişkin logo veya işaretler, EPDK tarafından belirlenebilecek.

İşletmeciler, bu kapsamda tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 MWh elektrik üretimine tekabül eden YEK-G belgesini kullanıcılara itfa ve ifşa etmekle yükümlü olacak.

Bu işletmeciler, kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarında şarj hizmetine konu olan elektrik enerjisi için elektrik piyasasında yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterebilecek.

Aynı gazetede YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyayası işletimine ilişkin esaslarda değişiklikler öngören EPDK kararı da yayımlandı.